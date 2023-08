¿El pueblo está feliz? Inegi publica los indicadores de bienestar en las ciudades

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados del Módulo Básico de Bienestar Autorreportado (BIARE Básico), el cual se encarga de medir el estado de ánimo de la población y, en este estudio, se reporta que, en general, la población adulta está feliz o, al menos, reportan de manera favorable los indicadores consultados.

De entre las particularidades detectadas por el Inegi, se destaca que los hombres reportaron un mejor estado de bienestar que las mujeres; asimismo, las mujeres entre 18 y 29 años perciben niveles más bajos de estado anímico.

Satisfacción con la vida en México (INEGI)

Aunado a ello, al comparar los resultados con ejercicios anteriores (que se pueden consultar desde 2015), se detecta que la pandemia de Covid-19 impactó negativamente en el bienestar autoreportado de la población; sin embargo, a partir de enero de 2023, se regresaron a parámetros similares a los de 2019.

¿El pueblo está satisfecho?

El Inegi detalló que la población adulta urbana calificó qué tan satisfecha se encuentra actualmente con su vida. El valor promedio fue de 8.3, donde el 43.5% de los encuestados dio calificaciones entre 7 y 8, lo que representa moderadamente satisfecho; mientras que el 46.8% dio calificaciones de 9 y 10, lo que representa que están satisfechos; sin embargo, el 9.7% de la muestra consultada reveló que se encuentra insatisfecha, es decir, dieron calificaciones de 0 a 4, o poco satisfecha, con calificaciones de 5 y 6.

No nada más se midió la “satisfacción con la vida”, pues el ejercicio general contempló otros 12 aspectos, es decir, 13 en total: relaciones personales (8.7), actividad u ocupación (8.7), vivienda (.86), logros en la vida (8.5), perspectivas a futuro (8.4), estado de salud (8.4), nivel de vida (8.2), vecindario (8.0), tiempo libre (7.8), ciudad (7.5), país (7.2) y seguridad ciudadana (5.3).

Desde aquí, por ejemplo, ya se pueden divisar algunas crisis en el estado de satisfacción, pues tiempo libre, ciudad, país y seguridad ciudadana fueron los peores evaluados, los cuales están relacionados con las empresas y gobierno.

Balance anímico en México (INEGI)

Asimismo, tanto de manera general como de manera específica, se midió el balance anímico de la población, donde se detectó que los hombres perciben una condición más favorable que las mujeres, ya que de manera general, ellos manifestaron una calificación de 6.6 y ellas del 6.2.

Respecto a este aspecto, los mexicanos reportaron un balance anímico general de 6.4 (7.8 positivo y 1.4 negativo); a detalle, el organismo descentralizado publicó las calificaciones en Enfocado vs. aburrido o sin interés en lo que hacía (7.0), Emocionado o alegre vs. triste o deprimido (6.9), Buen humor vs. mal humor (6.5), Tranquilo vs. preocupado o estresado (5.9), Con vitalidad vs. sin vitalidad (5.4).

En materia de género, se encontró que las mujeres adultas mayores son las menos satisfechas con la vida pues, en el muestreo por grupo de edad y sexo, el INEGI detectó que mientras que los hombres y mujeres de 18 a 44 años promediaron una calificación de 8.5, las mujeres de 60 y más sólo llegaron a 8.0, mientras que los hombres de ese mismo grupo de edad promedió 8.2.

¿El pueblo está feliz?

Finalmente, el INEGI permite consultar un tabulador desagregado, en el que se puede observar qué población, por entidad, está más satisfecha con la vida. Las poblaciones que reportaron mejor satisfacción son Chihuahua, Nuevo León y la Ciudad de México; mientras que las que dieron puntajes más bajos fueron Oaxaca, Michoacán y Morelos.

Sin embargo, ante la pregunta específica sobre si “usted es una persona feliz”, el INEGI detectó que en todo México se promedió una calificación de 6.12, con los estados ordenados en nivel de felicidad de la siguiente manera:

Tamaulipas (6.33), Querétaro (6.32), Nuevo León (6.29), Chihuahua (6.25), Yucatán (6.24), Durango (6.23), Estado de México (6.21), Chiapas (6.2), Coahuila (6.19), Baja California (6.18), Ciudad de México (6.18), Quintana Roo (6.18), Zacatecas (6.17), Hidalgo (6.16), San Luis Potosí (6.16), Sonora (6.14), Tabasco (6.12), Nayarit (6.11), Sinaloa (6.11), Colima (6.10), Guanajuato (6.09), Puebla (6.08), Morelos (6.07), Tlaxcala (6.06), Baja California Sur (6.05), Campeche (6.04), Veracruz (6.04), Guerrero (6.02), Aguascalientes (5.97), Jalisco (5.97), Michoacán (5.93) y Oaxaca (5.93).