AMLO rechaza propuesta para demoler la casa de Xóchitl Gálvez

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a “serenar” la polarización y pidió ver a los adversarios políticos como tal, y no como “enemigos a vencer”, en referencia a la propuesta de Morena de derribar el edificio en el que vive la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial opositora.

Tras mostrar un video de su visita a Nuevo León, donde el pasado miércoles inauguró el acueducto El Cuchillo II, López Obrador insistió en que el movimiento de Transformación cuenta con el apoyo del pueblo. Sin embargo, “en lo que llaman la ‘clase política’, es distinto porque hay confrontación”.

El mandatario afirmó que la confrontación también es “consustancial a la democracia” y que no debe de alarmarnos que existan críticas y cuestionamientos.

“Cuando dicen: ‘Se polariza’; no, es arriba [en referencia a sus opositores]. El pueblo está en otras cosas, bueno, la mayoría de la gente [está] buscándose la vida honradamente, en eso andan. Sin embargo, la élite, la llamada sociedad política, pues anda en otra cosa, y ahí es donde también, como es natural, hay confrontación. Pero todo se va a ir serenando. Aún cuando se van a acercando las elecciones, que ese es el motivo de que haya está confrontación política, hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política”, explicó el presidente.

“Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó, supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento. No, no, no, ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada”, comentó en referencia al escándalo de la casa de Xóchitl Gálvez, a quien no mencionó por su nombre.

López Obrador hizo un llamado a “vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición, pues yo era ‘el peligro para México”.

“Nosotros no podemos, no debemos [hacer lo mismo], sería ir en contra de nuestros principios. No debe de haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso; es más, todavía [lo padecemos], pero no vamos a responder de la misma manera. Yo respeto mucho a quienes sostienen el mandamiento de la ley del talión, de diente por diente y ojo por ojo, pero yo no creo en eso, porque así no se resuelven las cosas, y siempre digo que nos quedaríamos chimuelos o tuertos todos. Creo más en el amor al prójimo, entonces hay que buscar la conciliación. Les quiero compartir eso”, concluyó.