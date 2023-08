Xóchitl Gálvez dice a López Obrador: “Sigo bateando hits y haciendo carreras”

Un juez ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar los comentarios en contra de Xóchitl Gálvez, quien consideró que este acto es un triunfo de todos los mexicanos porque, a partir de ahora, el mandatario no podrá divulgar información privada de nadie.

La candidata a la Coordinación del Frente Amplio por México, estuvo de visita en Monterrey donde se reunió con integrantes de la Caintra y, por la tarde, con ciudadanos.

“Esto no es un triunfo mío, es de todos los mexicanos pues se ordena no divulgar información privada mía, ni de ningún otro mexicano, está prohibido”, dijo Gálvez.

López Obrador divulgó los ingresos de las empresas de la senadora y durante “La mañanera”, AMLO señaló que denunciará al juez Martín Santos ante el Consejo de la Judicatura Federal.

“Sigo bateando y haciendo carreras”, expresó Gálvez triunfante. “Por cierto (AMLO) dijo que, aunque tiene elementos no le va a entrar a ningún desacuerdo, yo le digo desde aquí que no ande de perdonavidas, que si hay elementos, que la autoridad actúe y lo haga apegado a la ley. Verá que no hay nada”.

La panista afirmó que el presidente no va a encontrar en sus cuentas depósitos ilegales.

“Tampoco va a encontrar departamentos en Nueva York, ni en París, ni va a encontrar cuentas especiales en las Islas Caimán; soy una mujer honesta”, aseguró Gálvez.

Destacó que nadie quita a López Obrador, su derecho de réplica, simplemente no podrá hacer mal uso de la información a la que tiene acceso.

“El presidente es el hombre más poderoso de este país y tiene acceso a información que la tiene que manejar de manera confidencial y privada. Por eso yo le digo al presidente que no me perdone la vida, que si él cree que he cometido un delito que me denuncie y presente las pruebas”.

De hecho el mandatario reveló que “alguien” le dio esa información sobre ella y eso es ilegal.

“No puede andar diciendo: ´A ver, ese ciudadano me cae mal, a ver díganme a qué se dedica y lo voy a exhibir´”, señaló.

Por eso un juez le dio la razón a ella y el presidente no tiene por qué demandar al juzgador.

La senadora afirmó que AMLO está apanicado por su crecimiento en encuestas y popularidad.

“Desde aquí le digo, ¡no le tengo miedo, señor presidente!, usted está apanicado por los números y mi crecimiento en las encuestas, en 11 días crecí cuatro puntos”, reveló.

Gálvez se reunió con industriales y abordó temas como el nearshoring y la inseguridad que prevalece en el país.

Del tema del nearshoring dijo que a Nuevo León le podría ir mejor con un gobierno que le entienda a las energías renovables

.”Que no le dé abrazos a los delincuentes, que realmente se meta a resolver el problema del agua de fondo, que trabaje en la certeza jurídica, que la ley sea la ley, pero sobre todo que le apueste al capital humano”.

En el tema de la inseguridad que prevalece en el país, dijo que la estrategia de “abrazos no balazos” no ha dado resultados.

En Sinaloa, por ejemplo, Gálvez indicó que el crimen organizado está infiltrado en diversos giros.

“Ya no sólo en las drogas, ya está metido en el camarón, en la pesca, en el maíz, en las extorsiones”.

Si trabajan juntos le irá mejor a NL

Gálvez exhortó al gobernador Samuel García a trabajar en temas de seguridad, agua y empleo.

“En Nuevo León, se está haciendo nearshoring y lo puede hacer mejor, yo le digo aquí, al gobierno de Nuevo León que le va a ir mejor con un gobierno que le entienda a las energías renovables, que no le dé abrazos a los delincuentes, que realmente se meta a resolver los temas del agua de fondo.

“Que trabaje en la certeza jurídica, que la ley se haga ley, pero, sobre todo, que le apueste al capital humano”.

Está convencida de que en Nuevo León, con un poco de infraestructura podría generar más y mejores empleos.

“Necesitamos ayudar a Nuevo León, en esa materia. Ese sería mi mensaje para el gobernador, ese sería mi sueño para Nuevo León”, comentó.