Mario Delgado no busca la jefatura de gobierno de la CDMX

Mario Martín Delgado Carrillo, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional electo en el 2020, aclaró su situación dentro del partido guinda ante los rumores que plantearon su posible participación en el proceso interno del partido para buscar la jefatura de gobierno de la CDMX.

El dirigente nacional de Morena aseguró que “entre competir por la Ciudad y ganar el país con Morena, prefiero lo segundo”.

Como parte del proceso electoral, las gubernaturas de Chiapas, CDMX, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, estarán en juego durante las elecciones del 2024, por lo que el líder de Morena no aspira a ser coordinador del Comité de Defensa de la 4T en la Ciudad de México.

Ante dicha postura, en días anteriores Mario Delgado aclaró que no podía ser “juez y parte” del proceso interno, por lo que este no dejará su cargo debido a que no busca ser coordinador de la 4T.

Hasta el momento, Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana; Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa con licencia y Hugo López Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, son los aspirantes que se han inscrito al ejercicio de Morena.

