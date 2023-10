EE.UU. condena producción de fentanilo, mientras México difiere sobre responsabilidad

Mientras las máximas autoridades en Seguridad de Estados Unidos –como el secretario de Estado, Antony Blinken; el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y el Fiscal General, Merrick B. Garland– consideran que en México se produce fentanilo, las secretarías Rosa Icela Rodríguez y Alicia Bárcena, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Relaciones Exteriores, respectivamente, afirmaron que México es un país “de tránsito” y que si hay laboratorios, son ilegales, mostrando incluso variedad en la versión sobre este tema.

Durante el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad de México y Estados Unidos, Rosa Icela Rodríguez afirmó que ambas naciones acordaron “priorizar las causas que generan la violencia con programas sociales universales, para que la población, en especial los jóvenes, cuenten con opciones de desarrollo y crecimiento” y llegar al fondo del origen de los precursores químicos”.

“Reiteramos la cuestión del seguimiento de los precursores químicos, ya que México no es un productor de fentanilo, es un país de tránsito y en el país no se han detectado laboratorios dedicados a ello. Efectuar una coalición, una reunión de países productores de precursores químicos de uso dual, para regular el mercado, para establecer controles y evitar el tráfico ilegal. Esta es una propuesta de la Secretaría de Marina y vamos a avanzar en la coalición que actualmente tiene Estados Unidos en este tema”, comentó Rodríguez.

Minutos después, el fiscal Merrick Garland, comentó: “Estamos enfrentando a estos cárteles que son responsables por la muerte de ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades. Además, el fentanilo producido por estos cárteles es la peor droga que hayamos visto”.

Garland afirmó que conocen las redes de tráfico de fentanilo en todas partes del mundo. “Nosotros sabemos que la cadena de suministro del fentanilo mundial-que termina con la muerte de estadounidenses- muy a menudo empieza con empresas de productos químicos en China. Por eso este año anuncié cargos contra miembros del Cártel de Sinaloa, sus asociados y líderes por su papel en tener la más prolífica producción de fentanilo del mundo”.

En su intervención, Garland reconoció la extradición de Ovidio Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, e hijo del Chapo. “Él es uno de los 12 líderes de carteles que hemos extraditado y no será el último”.

En México no se produce fentanilo porque no hay laboratorios legales que lo hagan: Rosa Icela

Cuestionada sobre la variedad de versiones al respecto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló: “No hay ninguna contradicción en la posición de Estados Unidos y México. En México no se producen, insisto, precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia, en general de varios países. En México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen -en la mayoría de los casos- metanfetamina. Debe de haber algún tipo de llegada de fentanilo a México, y pasa a Estados Unidos. Pero insisto que México no produce fentanilo”.

“No voy a ir a detalles, pero la producción de fentanilo amerita una cuestión que es un laboratorio especial, un laboratorio en forma. Llega un kilo, o medio kilo, o unos gramos de fentanilo, pero esos pocos gramos que llegan de otros países -porque en México no se produce fentanilo- pasan por la frontera y efectivamente se hace una mezcla con otras sustancias y precursores químicos y produce todos los daños a la población. No hay un laboratorio en México que esté legalmente y diga que hay producción de fentanilo. Y si hay empresas en otros países de las cuales importamos fentanilo para usos médicos y se importa fentanilo, por parte de los grupos delincuenciales”, añadió

¡Nada más faltaba que hubiera laboratorios legales! Lo que sí hay son laboratorios ilegales: Bárcena

Al concluir la respuesta, la canciller Alicia Bárcena respondió: “Hay que aclarar un par de cosas. México no produce precursores de fentanilo. Los precursores llegan por la vía de los puertos. Y llegan algunos precursores que les llama de uso dual, es decir, que por la vía legal son utilizados para cosméticos o farmacéuticos, y por supuesto hay una vía de ilegalidad, que es la que estamos trabajando muy fuerte con Estados Unidos y con otros países. Ahí es donde la Secretaría de Marina propuso una coalición internacional de seguimiento y trazabilidad de precursores químicos. No solo para fentanilo, sino para todo tipo de drogas sintéticas”.

“Obviamente que no existen laboratorios legales de producción de fentanilo en México, nada más faltaba, ¿verdad?, lo que hay son laboratorios ilegales, y eso sí es lo que se ha encontrado y ahí es donde se hagan hecho incautaciones de laboratorios clandestinos, y ahí es donde estamos colaborando”.