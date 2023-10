Mexicolectivo es ciudadano y se deslinda de cualquier proceso electoral, sostiene Guilabert

Después de que se vieran a miembros de diferentes partidos políticos apoyando a Mexicolectivo, Aurélien Guilabert, miembro fundador de esta plataforma, sostuvo en entrevista para Publimetro que su agenda no es de naturaleza partidaria ni electoral y que cualquier miembro de la política nacional que se sume, lo hace a título personal, es decir, lejos de sus siglas.

Pregunta: ¿Cómo está configurado Mexicolectivo?

“Es una asociación civil. Si bien, algunas de las personas que participan tienen participación en un partid político, pero hemos dejado bien claro que esa participación es a título personal. Lo que busca Mexicolectivo es la vinculación con personas tomadoras de decisión. Queremos que se transite de la participación ciudadana a la incidencia real. Han participado personas que tienen una vinculación con el gobierno federal actual o las administraciones de los estados, en el entendido de escuchar.

“Lo que pasa en la Cámara, no necesariamente es un acercamiento que hicieron esos dos diputados de Morena, sino al revés, es un diálogo que hemos llevado tanto con Emanuel (Reyes Carmona) como con Salma (Luévano Luna) desde hace ya tiempo. A Salma le interesa mucho el tema del agua.

“Pero no se trata de oposición, en estos eventos nunca nos presentamos como oposición, sino como opciones de mejora. Es decir, hay que abrir la conversación sobre los temas. No sobre los partidos, no sobre los temas electorales, sino presentar las propuestas y que todas las personas candidatas puedan tener acceso a ella.

Aurélien Guilabert en entrevista para Publimetro (Facebook / Aurélien Guilabert)

“En la Ley Silla, por ejemplo —que es una de las primeras leyes que impulsamos— propone impedir a las empresas que prohíban a su personal, estar sentado durante su jornada laboral. La presentamos con Patricia Mercado en el Senado y fue apoyada en el Pleno por todos los partidos incluyendo pues personalidades de muy alto nivel adentro de Morena, por ejemplo Napoleón Gómez Urrutia, que no es una persona disidente de la administración actual.

Relaciones familiares entre políticos con los líderes de Mexicolectivo

Después de plantear que la idea de Mexicolectivo es generar un vínculo entre la sociedad civil organizada con las personas que están en espacios de poder, a Guilabert se le preguntó si Mexicolectivo no es más bien una asociación conformada por personas ya en espacios de poder, pues en la ceremonia de presentación de esta plataforma, también participó Patricia Mercado, quien presentó la iniciativa de la llamada Ley Silla.

Además, se advirtió una conexión familiar entre el líder de Mexicolectivo con un exasesor de un expresidente por el PRI. La pregunta fue: ¿Rodrigo Borrás, coordinador de Mexicolectivo, es pariente de Victor Borrás, exasesor económico de Miguel de la Madrid?

“Sí, ellos son parientes”.

La “mafia del poder” está, pero no influye

Bajo esa premisa, se advirtió una relación entre Mexicolectivo con lo que AMLO llama “la mafia del poder”, pues Miguel de la Madrid fue el presidente que inició el periodo de gobiernos neoliberales, de acuerdo con la narrativa oficial.

“Yo te diría dos cosas. Primero, cuando se habla de la ‘mafia del poder’, pues yo coincido que hay una mafia del poder y que sigue en el poder, o sea, al final de cuentas, si tú cambiaste los partidos que están en el poder, te das cuenta que son las mismas personas de siempre que han estado ocupando esos espacios de poder y de hecho, por eso se crea Mexicolectivo, para descentralizar y abrir espacios de conversación hacia las personas que no tienen el poder. No solamente estoy hablando de de la sociedad civil, sino de la ciudadanía en general.

“No nosotros, pues somos una sociedad civil que, efectivamente, tiene el privilegio de tener acceso a esos espacios, a esa relación con las personas que están tomando las decisiones, eso no lo tiene la mayoría de la ciudadanía en México. Es muy complicado para un ciudadano una ciudadana de a pie llegar y presentar una iniciativa en el Senado de la República. Son espacios que necesitan democratizarse y abrirse ahí está el el papel de Mexicolectivo.

Entrevista con Aurélien Guilabert

“Ahora bien, pues sí, efectivamente hay personas que han tenido una experiencia en otros gobiernos o han asesorado a personalidades políticas, pero eso no significa que Mexicolectivo esté adoptando una postura de oposición o una postura en contra de. Es al revés. Más bien, estamos queriendo abrir la conversación para hablar sobre los temas”.

Energía, un tema en común con la oposición

Hablando de temas, en materia energética, por ejemplo, durante la ceremonia de presentación de Mexicolectivo, sus panelistas dijeron exactamente lo mismo que articuló la oposición durante los foros a Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados durante la discusión de la Reforma Eléctrica de AMLO. Esto parece ver que la “ciudadanía auténtica” replica el mismo discurso que la oposición y, al mismo tiempo, dice que no es parte de la oposición, a pesar de que hay miembros de la oposición entre las filas de Mexicolectivo.

¿Qué elementos hay para saber que Mexicolectivo no es una ‘máscara ciudadana’ de la oposición?

“Tú puedes ver que hay coincidencias entre la postura en materia energética con algunos partidos de la oposición, puede ser, pero también hay otros temas donde el discurso y las propuestas de Mexicolectivo están más alineadas a lo que está haciendo la administración actual. Te doy un ejemplo: todo la parte de la política social en materia de prosperidad y programas sociales, por ejemplo, asistencialista, ahí hay una postura mucho más afín a lo que está haciendo el gobierno actual, entonces podrías decir. ‘Ah, no, pues entonces están apoyando al gobierno’ y no. Nosotros no estamos apoyando a nadie, ni a un candidato, ni a una candidata.

“De hecho ahí hay un ejemplo. Xóchitl Gálvez es parte de las personas que lanzaron Mexicolectivo y podemos estar a favor o en contra, pero Mexicolectivo, si fuera un partido o una asociación afina un partido político, estaría haciendo campaña para Xóchitl Gálvez y eso es algo que no está sucediendo. Puedes checar las redes y los posicionamientos de Mexicolectivo aha mantenido bastante neutral en el tema de la coyuntura electoral, porque lo que en México lectivo queremos es hablar de los temas, es abrir la conversación, incluso con con el poder. Queremos que se abran esos espacios de debate para que el poder o las personas que están en el poder puedan tomar una decisión mucho más plural y mucho menos partidista. Ese es el problema siempre, que estamos viviendo ahorita en México, quieren encasillar de que si te dieron en una foto con tal o si estás apoyando un proyecto o una iniciativa, entonces ya estás conmigo con el otro y justo es algo que hay que trascender en la construcción democrática de México que dejen de encasillarnos y, más bien, que abramos la conversación y que intentemos construir consensos.

“A eso aspira Mexicolectivo a la construcción de consensos entre las personas que están en el poder, entre las personas que están en la oposición, entre la ciudadanía y entre la sociedad civil”.

Al respecto, se apunto que las posturas partidistas, al interior de Mexicolectivo, no están equilibradas. Ello porque previamente, se publicó un listado de personas que participan en dicha plataforma y son más afines al PRI, PAN, PRD y MC. Aunado a ello, la simpatía de Mexicolectovo por los programas sociales, también ha sido manifestada por los integrantes del Frente Amplio por México (FAM) (Xóchitl Gálvez, Gustavo de Hoyos y Enrique de la Madrid), por lo que se insistió con el apego al discurso de oposición.

“Es justo la misma trampa, Mexicolectivo no está para respaldar las declaraciones de una persona o de otra, sino para abrir la conversación y analizar las posturas que existen en México.

“Ellos tendrán su narrativa, nosotros no estaos en contacto con Enrique de Madrid ni cono Gustavo de Hoyos, ni los conozco. A mí me parece un poco, generalizar de manera equivocada. No es decir ‘todo lo que estamos haciendo en Mexicolectivo, tiene respaldado por declaraciones o viene a respaldar declaraciones de personalidades políticas públicas. No estamos haciendo eso, te lo repito, (de ser cierto) Mexicolectivo ya hubiera salido a apoyar una candidatura ya la presidencia, por ejemplo, cosa que no ha sucedido y dudo que suceda. Es una asociación civil que no pretende tener un objetivo electoral ni a corto ni a mediano ni a largo plazo, sino enfocarnos en los temas de coyuntura y hablar de de los problemas y encontrar las soluciones que mejor le conviene a México.

“Por eso nosotros queremos hablar con con el poder actual, vamos a querer hablar con las personas candidatas a la presidencia y vamos a querer hablar con las personas que van a quedar en esos nuevos espacios de poder, independientemente de quién esté al frente de ese nuevo proyecto”.

Mexicolectivo en la Cámara de Diputados haciendo el llamado a que se declare la emergencia ambiental en México (Captura de pantalla / YouTube / Cámara de Diputados)

Como ciudadano, ¿en qué elementos me debo de fijar para que me quede clara esta postura y no pensar que son temas de la oposición o del obradorismo?.

“Está el tema de los derechos laborales, por ejemplo. Ahorita estamos trabajando un tema con las personas trabajadoras digitales. Es una discusión que ya está en curso o incluso con la Secretaría del Trabajo a través de esos grupos de personas trabajadoras de plataformas digitales; esté el tema de la Ley Silla, como te comenté. Hay varias propuestas que están en Mexicolectivo.

“Incluso, en el proyecto de país que habría que revisar tema por tema en qué estamos de acuerdo con el gobierno actual y en qué estamos incidiendo”.

La afirmación “La Ley Silla no es artificio de Movimiento Ciudadano, sino de Mexicolectivo”, ¿es verdadera?

“Así es, de hecho tú puedes ver cómo fue la construcción de la iniciativa en el tiempo. Vienen, en nuestras redes sociales, los testimonios de la gente; viene, después, el trabajo legislativo con Patricia Mercado que se ofreció, porque ella trae en el Senado el tema laboral. Recordarás las distintas iniciativas que que se impulsaron en el Senado y que en materia laboral generaron consensos con el presidente de la Comisión del Trabajo, que es una figura muy presente en la Cuadra Transformación (4T)

“Te recomiendo, por ejemplo, escuchar cuando Patricia Mercado presenta en tribuna la Ley Silla, (ver) cuál fue la reacción de las demás personas dentro del Pleno. Dentro de las primeras personalidades políticas que respaldaron esa iniciativa fueron gente de Morena. Eso es lo que estamos buscando, generar contentos legislativos muy precisos”.

“Mexicolectivo es una asociación civil joven, nació en enero y pues está apenas dando los frutos de de un trabajo que se ha generado en todo el país. También en las en las presentaciones de los 32 estados, te puedo decir que en los en los foros donde yo así sí había mucha pluralidad.

Me acuerdo de dos en específico que fueron Durango y Tabasco con personas militantes de Morena que asistieron y que tuvieron una participación como oradoras en en los foros de lanzamiento de Mexicolectivo, incluso con una perspectiva crítica de la oposición. En Mexicolectivo estamos recogiendo testimonios.

¿Mexicolectivo es proaborto?

“Puedes checar la la plataforma. Yo creo que ahí es lo mejor. Te recomiendo checar el apartado de diversidad e inclusión donde, más allá del tema del aborto, hay todo un apartado de igualdad de género. Es bastante progresista; otro tema es de la diversidad sexual y de género, que yo quedé a cargo de la coordinación de éste, que hemos construido con la sociedad civil organizada y es un apartado muy atrevido. Es un apartado muy progresista, que se refleja en la plataforma y donde hemos recibido comentarios de de partidos que están en contra de esa postura.

“Es es una narrativa que se parece un poco más a lo que se ha hecho en la administración actual en algunos estados, pero te diré, o sea, si tú me dices ‘Morena y el presidente de la república está a favor de los derechos de la diversidad’, pues no lo sé, pero en los estados hubo muchos avances en el tema de matrimonio igualitario, de identidad de género, está caminando en el tema de prohibición de las terapias de conversión, que son temas que se parecen más a lo que está defendiendo la administración actual que otros partidos tradicionales de derecha.

¿Crees que sea necesario que Mexicolectivo se deba de alejar de figuras como Ignacio Morales Lechuga, extitular de la PGR con Salinas de Gortari, o Diego Valadés, exministro de la SCJN por Salinas de Gortari?

Nuevamente, estás enfocando la pregunta en las personas, no en los temas. Creo que Mexicolectivo no tiene que desapegarse de nadie. Mexicolectivo es una plataforma abierta donde cualquier personalidad política de cualquier partido o cualquier persona tomadora de decisión de cualquier partido de cualquier gobierno pueda entrar y pueda conversar y ver cuáles son los temas que están en la plataforma.

Hay mucho debate al interior. No hay una postura a favor o en contra de algún tema o de otro. Justo eso no es el objetivo de Mexicolectivo. Lo que hace es acercar opiniones ciudadanas a las personas tomadoras de decisión, independientemente de la opinión personal que tienen las personas que integran Mexicolectivo, eso es muy importante y es algo, por supuesto que cuesta trabajo porque estamos en un régimen democrático muy personalista y de partidos políticos que yo creo —personalmente— hay que cambiar. La democracia, tiene que abrirse a la sociedad civil a la academia y, sobre todo, a la ciudadanía.

¿Cuál es la fuerza que va cobrando Mexicolectivo en la sociedad civil?

“A mí me impresiona mucho. Me impacta mucho el crecimiento que hemos tenido en muy poquito tiempo, sobre todo en términos de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Doy dos ejemplos; el primero es un concurso nacional que hemos lanzado para que las juventudes universitarias pudieran hacer propuestas en la plataforma y las mejores se van a presentar en el Senado de la República a final de este mes.

“La segunda vinculación también, pues es la que hemos hecho con el tema de la declaratoria de emergencia climática, por ejemplo donde 16 organizaciones de la sociedad civil ratificaron el punto de acuerdo que fue presentado el martes.

“Eso es lo que pretende Mexicolectivo, ser un espacio de de conversación y generar coalición de personas y de organizaciones por temas. No un todo, habrá temas donde se va a poder y donde no se va a poder generar esas coaliciones. Va a depender de la coyuntura y los temas.

“(Existe la) necesidad de cambiar el paradigma de la democracia y el paradigma de la política en el que estamos todas, todos y todes muy enfrascado. Entiendo esa visión de decir ‘Salma Luévano, operadora de Marcelo, se suma a Mexicolectivo’ y no, yo creo que no por ahí. La exigencia debería de ser democratización del sistema y democratización de la toma de decisión a eso yo apelaría más bien a cambiar el paradigma de la toma de decisión y de la representación popular. Eso es lo que busca Mexicolectivo a partir de la conversación”.