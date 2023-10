Nosotros ayudamos a Cuba en todo lo que podamos, incluso petróleo: AMLO

Después de que circulara información sobre una posible sanción de Eximbank a Pemex por enviar petróleo a Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que su gobierno apoyará a la isla “en todo lo que podamos ayudar, incluyendo petróleo”, a pesar de las posibles sanciones que eso atraiga.

El presidente desmintió que hubiera algún préstamo al banco Eximbank de Estados Unidos en trámite a México. “Eso lo inventaron”, añadió.

“En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer. Para que no les quede ninguna duda, incluído petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba, y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente y soberano. Nosotros ayudamos en todo lo que podamos ayudar”, comentó el presidente.

“Si nos dicen “Véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo”, pues claro que sí. Cuando nosotros les pedimos “Ayúdenos porque no tenemos médicos especialistas” en la pandemia, vinieron médicos y están trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país, y les agradecemos mucho. Nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Esto nos hace diferentes y me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores, no podemos ser iguales”, dijo el presidente.

López Obrador afirmó que su administración llegó al poder enarbolando la bandera de un movimiento a favor de la justicia y del humanismo. “Los que estaban aquí, no todos desde luego, pero los mandones, lo que buscaban siempre era el lucro, el provecho personal. Lo que les interesaba era el dinero. Su Dios verdadero es el dinero. Nosotros lo que queremos es la fraternidad, queremos la justicia y somos solidarios con todos los pueblos. Y si eso es ser comunista o populista, pues que me apunten en la lista”, concluyó.