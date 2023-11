Ernesto Zedillo asegura que el siguiente presidente debe escuchar a la gente y no dividir a la sociedad

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, enlistó las características que él considera debería tener el siguiente presidente rumbo al siguiente mandato, cuyas elecciones se llevarán acabo en 2024.

En el marco del Foro Global 2023, “Origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano”, el exmandatario priísta, sin mencionar a Andrés Manuel López Obrador, dijo:

“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan”.