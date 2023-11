Pide AMLO a Zedillo explicar la crisis del Fobaproa

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas que realizó el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien -sin mencionar su nombre- señaló que le gustaría que el próximo presidente de México llegue al poder sin engañar al pueblo y sin culpar a los gobiernos del pasado.

“Había la mala costumbre de que no se pagaban los impuestos, se condonaban; o la costumbre –que no se estableció con Zedillo para ser justos, sino viene de tiempo atrás– de los rescates a las empresas con dinero público”, comentó el presidente.

“Fíjense a qué grado se llevaban a cabo estas operaciones, que compra con dinero público el gobierno de México los ferrocarriles que estaban en manos de extranjeros y ni siquiera los administra el gobierno, los siguen administrando las empresas extranjeras, y hasta los maquinistas eran extranjeros, los que vendían, los que vendían los boletos eran extranjeros”, añadió el presidente.

“El rescate del Fobaproa fue, yo creo, el robo más grande que se haya cometido en la historia de México, porque Zedillo informa que iba a costar el rescate 125 mil millones de pesos, está en su segundo informe de gobierno y el costo del rescate es de tres billones“, dijo el mandatario, añadiendo de manera irónica: “Este señor tan afamado, tan buen técnico, se equivocó por muy poco, ¿eh?, o sea, su pronóstico casi se ajusta, casi le atina”.

Casi al final de su conferencia, López Obrador recordó las críticas del expresidente priísta. “Ya me estoy tardando en tocar el tema porque ayer [Zedillo] estaba recomendando de que el próximo presidente de México no polarizara, que no fuera como yo”, añadió.

El mandatario concluyó hablando del Fobaproa y otros rescates de alto costo para el gobierno federal. “Esto es lo que quisiera yo que me contestara Zedillo. Pero no sólo quedó en que los rescataron, sino que se hablaba de que para todos estos rescates incluso se emitió un decreto de que se iba a pagar el rescate de conformidad con un avalúo y empiezan a hablar de que eran 300 millones de dólares y terminan, sin avalúo, pagándoles 700 millones de dólares. Entonces, eso pues fue lo que quebró a México. No a México, al gobierno, porque México no se quiebra, ni se quiebra ni se dobla por su pueblo”, concluyó.