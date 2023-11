Pide AMLO a Marcelo Ebrard no ser ‘un ambicioso vulgar’ rumbo a las elecciones 2024

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que un político debe pensar “en el pueblo” y que “si no se piensa en la nación, no sirve de nada, no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”, en respuesta a los cuestionamientos sobre la posible ruptura de Marcelo Ebrard con Morena. “Quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un ‘grillo’, no puede llamarse político”, añadió.

Ebrard dio hasta este 9 de noviembre de plazo a Morena para que resolviera su impugnación al proceso interno para seleccionar al Coordinador de Defensa de la Transformación, en la que Morena elegió a Claudia Sheinbaum, donde Ebrard señaló que hubo irregularidades.

Al respecto, el presidente respondió: “Somos libres y no hay que presionar a nadie. Todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, de sus principios, de sus ideales”, añadió.

“Yo siempre he dicho que Marcelo es una gente inteligente, lo sostengo, me consta. No sólo trabajamos juntos, sino nos tocó participar para ser candidatos a la Presidencia y se hicieron encuestas, y él aceptó el resultado sin pedir nada a cambio, y vaya que estaban los mismos conservadores corruptos encampanándolo y ayudándolo”, comentó el presidente.

El presidente recordó que en 2011 compitió con Ebrard para obtener la candidatura presidencial. “Con Marcelo tengo este antecedente y ojalá y se dé la unidad pensando en el proyecto”, añadió.

“La política es un noble oficio, es lo que nos permite servir a nuestros semejantes y es también un imperativo ético. No es el ‘quítate tú porque quiero yo’. Se lucha por ideales, se lucha por principios, no se lucha por cargos. Esto también para los jóvenes. Nada que la política es el servilismo, la abyección”, concluyó.