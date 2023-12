Xóchitl Gálvez compara a Samuel García con AMLO

La precandidata a contender por la presidencia de la república mexicana en las elecciones de 2 de junio de 2024 representando a la coalición ‘Fuerza y corazón por México’, Xóchitl Gálvez; arremetió en contra del aún gobernador de Nuevo León.

Tras los hechos que azotaron el Congreso el pasado miércoles en el que un grupo de personas irrumpieron una sesión para evitar la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador de la entidad, Xóchitl dio su postura ante las declaraciones y acciones que Samuel García ha tenido referente a la situación.

A través de redes sociales, la panista Gálvez compartió una indirecta hacia el abanderado del movimiento naranja quien corre peligro de perder su precandidatura a la presidencia debido a su cargo como gobernador de Nuevo León.

“Por ahí anda un dizque nuevo haciendo lo mismo que hizo uno viejo: mandando al diablo las instituciones”, se lee en la publicación que hizo la exdelegada de la alcaldía Miguel Hidalgo en la red social de Elon Musk.

Internautas desafían a la panista

Mientras que algunos usuarios de ‘X’ (Twitter) mencionaron que estaban eliminando los comentarios que hacían quedar mal a la exsenadora, otras personas retaban a la ingeniera en mencionar a los involucrados con los usuarios de sus cuentas.

“Arrobe a @samuel_garcias o le tiene miedo al que la va enviar al tercer lugar en 2024? Arrobe a @lopezobrador_ que si no lo menciona, su campaña no es visible”, “Deberías escribir nombres, no que muy honesta?”, decían algunos de los comentarios en la plataforma.

