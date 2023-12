‘Reloj se agota’ para que diputados decidan sobre la reducción de jornada laboral

La aprobación de la jornada laboral de 40 horas se volvió a retrasar y, para que quede lo antes posible, 15 diputados tendrán que decidir si vuelven a discutir en comisiones la reforma o si ya la mandan al Pleno de San Lázaro para que sea una realidad, pero quedan menos de 15 días para que se apruebe tanto en San Lázaro como en el Senado.

Serán los 15 integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales quienes, a más tardar el 7 de diciembre, definirán si se vuelve a discutir el dictamen (que estaba aprobado desde abril) para modificarlo y mandarlo a la discusión plenaria, o si lo mandan directo al Pleno de la Cámara para que sea sometido a votación.

En caso de que se atienda el primer escenario, Hamlet García, diputado por Morena, advirtió que se inauguraría una nueva etapa en el proceso legislativo, pues nunca en la historia de México se había votado dos veces un dictamen correctamente desahogado en comisiones, lo que pondría en riesgo las siguientes votaciones pues se genera el precedente.

El proceso de la reforma al Artículo 123 Constitucional ha sido prolongado. Primero, en noviembre de 2022, Susana Prieto (Morena) presentó la iniciativa; después, en abril de 2023, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con los votos en favor de Morena, PT, PVEM, MC, PRD y PRI (el PAN se abstuvo) el dictamen.

Cuando el dictamen estaba listo para pasar a ser votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, precedidas por militantes del PAN y PRI, respectivamente, decidieron realizar foros a Parlamento Abierto para nutrir la iniciativa.

Posteriormente, la Mesa Directiva envió a la Comisión de Puntos Constitucionales las conclusiones de los foros y el dictamen mismo para que se vuelva a dictaminar; sin embargo, por reglamento legislativo, un dictamen, si tuvo un correcto desahogo, no puede ser dictaminado dos veces, por lo que Juan Robledo, presidente de la Comisión, dijo que lo consultará con la Junta Directiva del órgano.

“Una decisión al respecto, no la puedo tomar yo”, apuntó, por lo que a más tardar el 7 de diciembre se tomará la decisión entre los 15 integrantes de la Junta Directiva de la Comisión su el dictamen lo remiten sin modificar a la Mesa Directiva de la Cámara o si convocan a una nueva sesión para hacerle modificaciones.

Por su cuenta, Hamlet García advirtió que esto pondría en riesgo cualquier proceso legislativo, pues se abre el precedente de que un dictamen ya votado en comisiones pueda ser modificado y votado nuevamente, alargando los procesos legislativos.

“Creo que el dictamen no puede volver a votarse, ya está votado [...] Estaríamos inaugurando una nueva etapa del proceso legislativo que no me parece recomendable para ninguna de las votaciones que emitamos en el futuro”, observó durante la reunión 21 de la Comisión con la intención de que el dictamen de reforma ya sea votada en el Pleno.

Finalmente, cabe recordar que el periodo ordinario de sesiones termina el 15 de diciembre, por lo que, después de la decisión de la Junta Directiva, los diputados contarán con una semana para votar la reforma a la jornada laboral. Cabe mencionar que la Junta está integrada por siete miembros de Morena, tres del PAN y uno del PRI, PT, MC, PVEM y PRD, respectivamente.