Tensión entre AMLO y Milei será un bache en la débil relación entre México y Argentina

AMLO vs. Milei El presidente ha expresado su inconformidad contra Javier Milei (AP / Presidencia )

Este domingo 10 de diciembre asumirá la presidencia de Argentina el economista Javier Milei, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como “facho” (fascista) y a quien criticó durante su campaña electoral. En ese sentido, especialistas coinciden que la relación entre México y Argentina no ha sido tan próspera como se esperaba y que este cambio de liderazgo no se espera que abone a una mejor relación.

“México y Argentina tienen una relación estrecha que se refleja en el diálogo político estratégico, en las coincidencias en foros multilaterales, en sus intercambios económicos, en la interacción de sus sociedades y en la cooperación e intercambio cultural constante, que va mucho más allá de los vínculos formales que existen entre nuestros gobiernos”, destaca la Secretaría de Relaciones Exteriores en su sitio web.

La principal venta de México a Argentina en 2022 fue Productos Laminados de Hierro o Acero sin Alear de una Anchura Superior a 600 Mm (US$111M). Los principales orígenes de las ventas hacia Argentina fueron Ciudad de México (US$321M), Nuevo León (US$254M) y Estado de México (US$188M).

En el periodo Enero a Junio 2023, la Inversión Extranjera directa (IED) proveniente de Argentina a México es US$2,232M. En el mismo periodo, las entidades federativas que recibieron mayor IED desde Argentina fueron Nuevo León (US$1,390M), Veracruz de Ignacio de la Llave (Confidencial) y Puebla (Confidencial).

La principal compra de México a Argentina en 2022 fue Aceites de Girasol, Cártamo o Algodón, y sus Fracciones, Incluso Refinados, pero sin Modificar Químicamente (US$153M). Los principales destinos de las compras realizadas a Argentina fueron Ciudad de México (US$474M), Estado de México (US$226M) y Jalisco (US$159M).

Una relación con gran potencial de oportunidades

“Existe un gran potencial de oportunidades para impulsar un modelo de crecimiento y de desarrollo orientado al bienestar de los sectores menos favorecidos y de una economía inclusiva con justicia social. La pertenencia histórica y cultural de México y Argentina como parte de América Latina, subrayan la relevancia estratégica de la relación entre ambos países para continuar impulsando la integración regional”, añade la SRE.

Durante la visita del presidente argentino Alberto Fernández en febrero de 2021 a la Ciudad de México, -la última vez que ambos mandatarios se reunieron y la más reciente en los actuales mandatos- se emitió una Declaración Conjunta y se fijó una hoja de ruta para reactivar los mecanismos bilaterales entre ambos países.

México ha apoyado a Argentina en asuntos prioritarios, como es el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, la Presidencia argentina del G20 en 2018 y el proceso de acceso de Argentina a la OCDE. El Gobierno argentino reconoce y agradece el acompañamiento que México ha brindado a estas iniciativas en los foros regionales y multilaterales, así como el recibimiento que otorgó a ciudadanos argentinos durante la dictadura militar 1976-1983 y la crisis económica de 2001.

México, lejano de América del Sur desde hace muchas décadas

“Más allá del tema específicamente de Milei, existe una lejanía ya de muchos años entre México y Sudamérica”, explica a Publimetro Miguel Tovar, politólogo por el Colegio de México (COLMEX) y experto en asuntos públicos. “En general, vamos a una distancia cada vez más grande y cada vez más honda donde los temas difícilmente terminan por entenderse de manera correcta”, añadió.

“Si en algún momento hubo alguna inquietud con la relación entre México y Sudamérica tal vez fue en la década de los 70 y los 80, donde la participación de México era mucho más activa en el tema geopolítico con Sudamérica”, explicó el especialista.

También puedes leer: Elección de Javier Milei fue un autogol para Argentina: AMLO

Para el especialista, existe una “competencia muchas veces mal entendida” de México con países como Argentina y Brasil, la cual ha terminado por socavar el diálogo en general y bilateral que pudiera existir. “Más allá del discurso y de los comentarios subidos de tono [entre Javier Milei y AMLO], la realidad es que no hay una relación mexicana-argentina desde los años 70. La crítica fuerte que deberíamos hacernos desde el lado mexicano es: ¿por qué nos cuesta tanto entender qué pasa con Sudamérica y con América Latina?”, concluyó.

4 preguntas con:

Norma Soto Castañeda especialista de posgrado de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.

Norma Soto Castañeda Especialista de posgrado de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle. (Cortesía)

¿Cómo va a ir la relación entre México y Argentina ahora que asuma la presidencia Javier Milei?

Es un tema interesante porque las políticas que está estableciendo el próximo presidente argentino Javier Milei no están muy acorde con las opiniones del presidente actual en México.

Eso hace que él se haya pronunciado por mantener respeto a esas relaciones que han sido buenas y favorables, aunque no esté de acuerdo con Milei.

¿Cómo pueden cambiar las relaciones en los 10 meses que coincidieron AMLO y Milei?

AMLO señala que no va a romper relaciones con Argentina a pesar de no estar de acuerdo, porque como ya está en el cierre de su sexenio no le conviene dejar una mala relación para la siguiente administración.

Por razones políticas el presidente AMLO no rompe una relación con Argentina, para no dejar un segundo tinte de mala relación para la siguiente administración.

Simplemente él sabe que, como ya se va, no va a tener muchos vínculos con Argentina. Inclusive nuestra relación con ellos es a través de la OEA, a través de la CEPAL, tenemos muy poco vínculo comercial. No es tan fuerte la relación, no tenemos un Tratado de Libre Comercio con ellos. Entonces, eso hace que sea muchísimo más fácil mantener unos buenos vínculos en esta última etapa de la presidencia de AMLO.

El presidente argentino ya sabe la opinión obviamente de nuestro actual presidente. Entonces, eso hace que también se mantenga una relación cordial, respetuosa, de amistad, de mutuo acuerdo y cada uno actuando en sus respectivos intereses de Argentina y de México.

¿Cuál es la importancia de México para Argentina y viceversa?

Cada gobernante tiene que buscar alianzas estratégicas en el propio continente y a nivel internacional para que coadyuve a mantenerse bien en lo que es ese poder.

La comunidad argentina en México siempre ha estado muy beneficiada. Según las estadísticas que marca la propia embajada argentina, un argentino tarda tres meses como mucho en encontrar un trabajo.

Si analizamos la relación que se tiene entre México y Argentina, no han sido muy vastas ni en cuestión económica ni en cuestión comercial.

¿Quién es y qué representa Javier Milei para los argentinos y que se espera a partir de este 10 de diciembre?

Javier Milei es un economista, politólogo y también profesor porque daba clases en la universidad y él ha tenido fuerte influencia norteamericana, porque sigue mucho la Escuela de Chicago. Eso hace que establezca estas directrices que -cómo lo ven los argentinos- son una nueva alternativa y de esperanza. Sin embargo, siento que no deben de poner las personas toda su esperanza en un gobernante, porque no tienen varita mágica y se enfrentan a problemas muy fuertes que no pueden ser resueltos en un corto periodo.

México y Argentina, en 3 datos