Reyes Rodríguez destaca que sus votos en TEPJF beneficiaron a Morena y al PAN

Reyes Rodríguez Mondragón, aún presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que sus votaciones se basan en la imparcialidad y no en intereses políticos, ya que han sido favorables para varios partidos políticos, entre ellos Morena y el PAN.

“Mi imparcialidad, objetividad e independencia como magistrado electoral se respaldan en la evidencia empírica en mi función en el tribunal. Mis votaciones no tienen color ni partido. Mi constante ha sido el ejercicio de la función jurisdiccional con imparcialidad y estricto apego a Derecho, así como al margen de toda fuerza política y de toda autoridad, excepto la del Derecho”.

También puedes leer: Reyes Rodríguez acepta renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral

En una carta publicada en su cuenta de X, Rodríguez Mondragón dijo que están a la vista de todos los juicios en los que ha sido ponte, así como el sentido de sus votos, ya sean acordes o no al proyecto presentado, por lo que si se le quiere acusar de tener favoritismos deben hacerlo con evidencia.

Aún más, destacó que de los “miles” de casos que votó a favor de partidos políticos por reclamo de actos irregulares, lo hizo porque consideró que los asistía la razón.

“Al momento de votar proyectos de sentencias que favorecen al PAN, en nueve de cada 10 casos he acompañado el proyecto. Igualmente cuando el proyecto de sentencia ha favorecido a Morena, también he acombado ese sentido nueve de cada 10 casos. Mis decisiones no tienen colores, su única brújula es la constitución y las leyes electorales”.

Mis decisiones no tienen colores, su única brújula es la Constitución y las leyes electorales. Las sentencias hablan por mí. 👇🏽 pic.twitter.com/WJAd9qyuXz — Reyes Rodríguez Mondragón (@ReyesRdzM) December 12, 2023

Añadió que ejemplo de eso es que votó a favor de los dos procesos de cada uno de esos partidos para designar a quien se encargaría de ser sus precandidatos para la presidencia de México, la cual se renovará el próximo año.

El magistrado también consideró que el futuro del Tribunal, así como de las próximas elecciones federales dependerán de que cada uno de sus integrantes se manejen con imparcialidad, por eso abordará cualquier inquietud que afecten el buen funcionamiento del TEPJF para que se tomen decisiones que promuevan la continuidad, seguridad jurídica y estabilidad democrática.

“Seguiré firme en mi convicción y función jurisdiccional en el TEPJF, de preservar la integridad jurisdiccional, imparcialidad, objetividad e independencia judicial, a fin de abonar a la defensa del Estado constitucional democrático de Derecho”, concluyó.