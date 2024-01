Corte declina reducción salarial de Lenia Batres para ganar menos que el presidente

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de Lenia Batres por reducir su salario tal y como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el Artículo 127, pues la versada en derecho solicitó a Norma Piña, presidenta de la máxima tribuna nacional, que le reduzca el sueldo por debajo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con una nota publicada en el portal de la revista Proceso, la Corte le comunicó a la ministra Batres Guadarrama que la petición no podrá ejecutarse tal y como la solicitó. Para poder renunciar a las prestaciones adicionales al salario, como el seguro médico privado, deberá hacerlo en un escrito por separado al que se solicita la reducción salarial.

Mientras que la reducción a su salario, por la vía institucional, no podrá lograrse, pues es el moto que fue asignado al momento de su incorporación a la Corte (cabe recordar que la reducción de salario en el mismo puesto de trabajo es ilegal), por lo que, para que la reducción aplique, la ministra deberá de hacer sus propias reintegraciones a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Lenia Batres solicita ganar menos que AMLO (X / @LeniaBatres)

En cuanto a su incorporación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la nota firmada por Diana Lastiri especifica que los ministros de la Corte fueron equiparados a patrones, por lo que no pueden cotizar en dicho instituto.

Además, la pensión de retiro de los ministros de la corte se paga por separado, es decir, de incorporarse al ISSSTE, al momento de retirarse gozaría de doble pensión por ejercer el mismo cargo.

Por su cuenta, la ministra Batres motivó su solicitud argumentando lo que dice la numeraria II del segundo párrafo del Artículo 127 de la CPEUM: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Cabe recordar que, vía redes sociales, la magistrada publicó el oficio con el que solicita que se le reduzca el salario, ello por un acto de congruencia con lo que ha expresado en reiteradas ocaciones sobre los privilegios de los que gozan los altos mandos del Poder Judicial de la Federación.

Salario de Andrés Manuel López Obrador en 2023 (Plataforma de Transparencia)

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Dicha solicitud concuerda con el discurso de austeridad promulgado por el gobierno actual, quien además de generar las políticas públicas de la reducción salarial del presidente y, en consecuencia, de otros altos mandos, también promulgó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), para que los secretarios de Estado, gobernadores, diputados, senadores, titulares de institutos autónomos y cualquier otra dependencia pública ganen menos que el presidente de la república.

Sin embargo, los ministros de la corte, junto con los presidentes de algunos institutos autónomos, como el INE, la Cofece o la CRE se ampararon para que no se les reduzca su salario.