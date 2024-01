Senado analiza iniciativa de ley para que ‘lomitos’ y ‘michis’ no sean embargados como bienes

El Senado de la República está evaluando una propuesta legislativa que busca declarar inembargables a las mascotas; esto debido al incidente ocurrido en abril de 2023, cuando un tribunal embargó cuatro perros Pug y un Chihuahua por una deuda de 9 mil pesos en Mineral de la Reforma, Hidalgo, considerándolos bienes muebles con valor económico.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado y autor de la iniciativa, resaltó la necesidad de reconocer legalmente que las mascotas no deben ser tratadas como bienes, sino como seres sintientes y miembros de la familia.

Asimismo, propone modificar la legislación actual para garantizar la protección de los derechos de los animales en procedimientos judiciales o fiscales, evitando así embargos injustos.

“Hoy queremos reiterar un tema que ha insistido permanentemente el PRD y que es el derecho de quienes no pueden plantear precisamente sus prerrogativas, no pueden manifestarse, no pueden marchar, no pueden presentar escritos, hoy estamos hablando por supuesto de la defensa y respeto a los derechos de los animales, particularmente, de los animales de compañía, de los animales de servicio”.