Internautas hacen memes de Xóchitl Gálvez tras su polémico discurso en inglés

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’, fue el centro de burlas en redes sociales por su mala pronunciación en inglés tras querer mandar un mensaje al presidente Biden.

“Presidente Biden, yujab tu wok da tok (you have to walk the talk)”, dijo Gálvez en uno de sus discursos durante su visita en Estados Unidos, mismo que se viralizó y se subtituló para hacer evidente su error en la pronunciación.

Ante las polémicas que el ‘xochitour’ de la abanderada por el PRI, PAN y PRD desató en tierras americanas, usuarios de redes sociales se tomaron el tiempo para comparar la forma en que las dos candidatas mujeres que buscan contender por la presidencia de México, tienen al hablar en inglés.

Asimismo, internautas revivieron algunas declaraciones pasadas de la panista donde Xóchitl Gálvez aseguró que entre los idiomas que domina a parte del otomí, su “lengua materna”, está el francés, inglés y “un poco de japonés”.

La imagen de donde sustrajeron esta información fue de una entrevista que Gálvez ofreció para la periodista Eugenia Pérez Olmos de El Nacional en los años 90′s.

Memes del ‘Xochitour’

Usuarios en las diversas plataformas digitales aprovecharon la situación para crear memes y tomar con humor el discurso de la candidata presidencial así como de los últimos hechos que ha protagonizado la candidata presidencial de la oposición durante su gira en Estados Unidos, previo al arranque oficial de las campañas electorales.

