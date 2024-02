Sheinbaum recuerda a García Luna por vincular gobierno de Calderón con el narcotráfico

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena, PT y PVEM, recalcó que las noticias que circulan sobre una supuesta vinculación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado son fake news.

“Si hablábamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, el de Felipe Calderón”, destacó la candidata presidencial de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’.

A través de un live que Sheinbaum hizo en redes sociales, la candidata presidencial destacó la importancia de mantenerse informados ante las constantes noticias falsas que circulan en plataformas digitales.

“Hay que estar con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, porque lo hemos platicado aquí en el podcast, lo que significan las noticias falsas, las fake news y como van construyendo este esquema porque van a seguir”, advirtió Sheinbaum.

Asimismo, la abanderada presidencial por Morena, PT y PVEM, aseguró que la 4T significa “no a la corrupción, no a los privilegios, no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, pero sí a la igualdad, sí a los derechos, sí a la libertades, a la democracia, sí al bienestar del pueblo de México, pues del otro lado es pura crítica”.

Tras la publicación de los reportajes de Tom Golden y Anabel Hernández en los que señala a AMLO de haber recibido dinero del crimen organizado para financiar su campaña electoral del 2006, entre otras acusaciones, la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, aseguró que esta es una estrategia desesperada de la oposición.

“Si hablábamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, el de Felipe Calderón”, destacó la candidata presidencial Sheinbaum, haciendo referencia a que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México durante la administración del panista Felipe Calderón, ahora se encuentra encarcelado en Estados Unidos por estar vinculado con el narcotráfico.