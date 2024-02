¿Amigos y rivales? 5 temas en los que Carlos Slim y AMLO han tenido grandes diferencias

En Carlos Slim, el hombre más rico de México, Andrés Manuel López Obrador tiene un aliado y a uno de sus mayores críticos. Recientemente, el ingeniero consideró que hay “un exceso” de militares en empresas públicas, a lo que el presidente respondió en su conferencia de prensa matutina -conocida como mañanera- en la que defendió las misiones de las Fuerzas Armadas, en las que se incluye, la construcción de obras que tienen que ver con el desarrollo de México.

Carlos Slim mencionó que tiene “discusiones cordiales” con López Obrador en varios temas. Además, mencionó que no ha sido beneficiado por el gobierno de López Obrador. “De este Gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio”, dijo Slim al subrayar que, por ejemplo, apenas ha realizado obra pública en el sexenio actual en comparación a cómo participó en el sector en gobiernos anteriores.

“Ahora, con el Tren Maya, me reúno más con el presidente. Tres o cuatro horas, (…) pero tenemos nuestras diferencias”, respondió en relación a ser el empresario que más encuentros ha tenido con el mandatario.

Estos son otros momentos de diferencias entre el autodenominado presidente más austero que ha tenido México y el hombre más rico del país.

1. Porfirio Díaz. Slim afirmó que uno de los temas en los que tienen diferencias es sobre la presidencia de Porfirio Díaz. “Lo que pasa que siendo el Presidente se la estoy guardando para cuando salga. Algunas si se las digo, sí hemos hablado, ahorita más con los viajes al Tren Maya y al Interoceánico, pero son discusiones cordiales”, dijo Slim. El ingeniero señaló que la diferencia principal está relacionada con el desarrollo económico que generó el expresidente de México Porfirio Díaz, a quien calificó como un gran presidente, a pesar de que permaneció mucho tiempo en el poder.

2. NAIM. Unos de los choques que tuvieron fue por la cancelación de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco (Nuevo Aeropuerto Internacional de México), donde Slim tenía inversiones

3. Internet para todos. Otra crítica del presidente ha sido que no se ha podido conectar a Internet al país, por lo que creó CFE Internet para Todos, una empresa que buscaba hacer competencia a los negocios del empresario. “No necesariamente tiene que ser con cablecitos y fibra óptica como tal, puede ser vía satelital, tiene que haber una cobertura tal, porque estas redes son el sistema nervioso de la nueva civilización”, sostuvo el ingeniero en 2019.

4. Gasoductos. En agosto de 2019, Slim y AMLO anunciaron un acuerdo para mantener la construcción de siete gasoductos que el gobierno pretendía modificar porque los consideraba “leoninos” para el erario. Este conflicto se encaminaba a resolverse en tribunales internacionales y ponía en riesgo el abasto de gas natural en el país.

5. ¿Pelea por la presidencia? En su más reciente libro “¡Gracias!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador revela que la oposición buscó que Carlos Slim fuera su rival rumbo a la presidencia en 2018. En conferencia de prensa el pasado lunes, Slim confirmó la propuesta, sin embargo, aclaró que no fue Claudio X. González quien le hizo la invitación, como afirma el mandatario. Slim dijo que sí existió un ofrecimiento para poder buscar la candidatura presidencial, aunque manifestó que este no fue del todo formal, por lo que rechazó la invitación y nada se concretó.