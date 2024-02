“Si es tan inteligente, ¿por qué se casó con él?”: AMLO narra anécdota de cómo ofendieron a su esposa

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador narró cómo una vez la familia de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, recibió un comentario discriminatorio por haber contraído matrimonio con el tabasqueño.

“Como saben, mi compañera, mi esposa, Beatriz es de clase media. Es de Coyoacán, de familia aristocrática. No necesariamente rica –porque es distinta la oligarquía a la aristocracia– pero su familia es del centro de Coyoacán”, explicó el presidente.

También puedes leer: Entre oficinas, polémicas y elecciones surgió el amor entre AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller

“No es porque sea mi compañera, mi esposa, pero [Beatriz] es muy inteligente, mucho muy inteligente. Es doctora en Letras, escritora, investigadora nivel 2″, afirmó.

López Obrador dijo que la familia de Beatriz Gutiérrez –Gutiérrez Canet– es una familia muy conocida en Coyoacán.

“Un día, el tío de Beatriz se encuentra al cronista de Coyoacán –que no sé si sea el mismo, y si es el mismo, yo lo entiendo perfectamente, que no se preocupe, porque ya me imagino su pensamiento– y le dice: “Oye, ¡Qué gusto verte! ¡Qué inteligente es Beatriz, la conocí desde niña! Pero lo que no entiendo es cómo fue que se casó o se emparejó con este hombre [risas] ¿Cómo fue eso?”.

López Obrador recordó que Héctor Aguilar Camín lo describió como “provinciano, aldeano, naco” y afirmó que “Eso es bastante común, nada más que antes se ocultaba. Y ahora sale y qué bueno que se abra este debate”.