¿De “traidores” a salvadores? Sandra Cuevas va al Senado con Movimiento Ciudadano

Sandra Cuevas buscará llegar al Senado tras romper lazos con la coalición del PRI, PAN y PRD, al no ser tomada en cuenta para el proceso interno de ‘Fuerza y Corazón por México’ para contender por la jefatura de gobierno de la CDMX, y de negar integrarse a las filas de Morena o de Movimiento Ciudadano.

Entonces, ¿cómo llegará al Senado? Pese a que la alcaldesa de la Cuauhtémoc negó unirse al movimiento naranja para enfocarse en su organización política, Cuevas se registró por la mañana del lunes como segunda fórmula para el Senado.

Esta decisión por parte de Movimiento Ciudadano hace mucho ruido no solo afuera del partido, si no que esta postulación podría ocasionar una grieta interna, ya que no hace unos meses, la aún alcaldesa de la Cuauhtémoc, protagonizó una discusión con el emecista y actual precandidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez; después de que Sandra Cuevas tachó al movimiento naranja como “provocadores” y “traidores”.

Sandra Cuevas, la más potente... según sus propias palabras. pic.twitter.com/oSGRvl3tnh — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 19, 2024

Después de que Movimiento Ciudadano compartió una fotografía de la pinta de una barda en contra del partido tricolor que decía “ni a la esquina” con el PRI, ni con Morena”, Cuevas ordenó a repintar la barda en dos ocasiones, dándolo a conocer a través de redes sociales con un mensaje dirigido al partido naranja.

“Tan solo unas horas duró la provocación de @MovCiudadanoMX. Que les quede claro: ¡En #Cuauhtémoc no tienen cabida quienes traicionan a México”, señaló Sandra Cuevas, mostrando cómo quedó la barda que ordenó a pintar de nuevo.

Tan solo unas horas duró la provocación de @MovCiudadanoMX. Que les quede claro: ¡En #Cuauhtémoc no tienen cabida quienes traicionan a México. Ni @PartidoMorenaMx ni sus aliados son bienvenidos en el corazón de #VaPorMéxico! #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/FVBPBhORKi — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) May 23, 2023

Mientras que el ese entonces coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Álvarez Máynez, acusó a Cuevas por borrar dos veces de “forma ilegal” dicha barda ubicada en la colonia Condesa.

“Lo que está cometiendo @SandraCuevas_ es un delito y además lo ha confesado”, señaló Jorge Álvarez Máynez, precandidato presidencial tras la salida de Samuel García para retomar sus funciones como gobernador de Nuevo León.

Nuevamente, de forma ilegal, la @AlcCuauhtemocMx borrando nuestras bardas.



Lo que está cometiendo @SandraCuevas_ es un delito y además lo ha confesado. pic.twitter.com/haT4pwTiZY — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 23, 2023

Te puede interesar: Álvarez Máynez celebra sanción a Morena por actos anticipados de campaña