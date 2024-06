Misterio descubierto: revelan cifra de personas que se identifican no binarias en México

La mayoría de las personas encuestadas intuyeron que eran no binarias antes de los 17 años

Este nuevo estudio fue realizado por Miguel Fuentes Carreño, investigador de la cátedra Dorr Legg y analista en el Instituto Williams, un centro de investigación especializado en orientación sexual e identidad de género, perteneciente a la Universidad de California de Los Ángeles.

Cabe señalar que las personas no binarias son las que viven su identidad de género fuera del paradigma binario tradicional.

No binarias representan 38% de la población no conforme con su género

Según los resultados sobre el primer registro estadístico que engloba específicamente a las personas no binarias en México, alrededor un 38% de la población no conforme con su género se declaran como no binarias, lo cual representa un aproximado de 340, 620 personas.

Estos datos fueron analizados en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género de 2021 en México, la cual ofrece todos los campos necesarios a considerar para las estadísticas: sexualidad, salud mental, propiedades sociodemográficas.

La mayoría de las personas encuestadas son menores de 24 años de edad, de las cuales la mayoría (un 86%) intuyeron que eran no binarias antes de los 17 años. A pesar de que un 89% en el estudio reportaron la aceptación de sus padres, casi la mitad del total (43%) reconoció tener algún pensamiento suicida durante su vida.

Miguel Fuentes Carreño: personas no binarias “enfrentan retos significativos”

El autor ha trabajado con múltiples ONG en México para la protección de los derechos humanos para personas LGBT+, esto debido a todas las situaciones desfavorables: “Las personas no binarias en México enfrentan retos significativos, como la discriminación, el acoso y la violencia, en su día a día”.

Fuentes Carreño busca, con estas estadísticas, comprender las dinámicas que se ejercen sobre las personas no binarias: “Se requiere más investigación para entender las altas tasas de pensamientos e intentos suicidas entre personas no binarias, incluyendo su correlación con problemas familiares y de pareja”.