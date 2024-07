¿Qué dijo AMLO sobre Lázaro Cárdenas Batel, nuevo jefe de Oficina de Sheinbaum?

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que fue “muy buena la decisión de la presidenta electa” Claudia Sheinbaum, al nombrar a Lázaro Cárdenas Batel como su nuevo jefe de Oficina de la Presidencia de la República, dentro de su gabinete para el próximo gobierno en el que dejará su cargo el 1 de octubre.

“Lázaro tiene mucha experiencia, es parte de la historia de este país, nieto del general Lázaro Cárdenas, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, precursor de este movimiento democrático de nuestro tiempo, es una gente con principios, honesto, también con mucha experiencia. Fue una muy buena decisión de la presidenta electa”, comentó el mandatario nacional.

“Va a seguir sorprendiendo porque es muy buena, va a ser una extraordinaria presidenta, yo digo que va a llegar a ser la mejor presidenta de México, es muy sensible, muy inteligente, honesta, conoce bastante sobre cuestiones de ciencia, tecnología, ingeniería, administración pública, viene de la lucha social desde jovencita”, agregó sobre Sheinbaum, tra reconocer su decisión de integrar a Cárdenas Batel a su gabinete.

Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, presentó ayer en conferencia de prensa a Cárdenas Batel como encargado de la Oficina de Presidencia, cargo que desapareció con AMLO en 2020, cuando Alfonso Romo dejó el cargo.

Tras la partida de Romo, López Obrador decidió que se desharía de la oficina porque ya no hacía falta y además se traduciría en un ahorro en su política de austeridad del país.

“No, ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria. Pero ya no hace falta esa oficina”, declaró en su mañanera del 3 de diciembre de 2020.