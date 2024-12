Si Donald Trump invade México, ‘tenemos nuestro himno nacional’, advierte Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que “tenemos nuestro himno nacional” en caso de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quisiera invadir a México, aunque afirma que eso no pasará.

A pregunta de los reporteros, durante La Mañanera del Pueblo de este martes 3 de diciembre desde Palacio Nacional, la mandataria nacional dijo que no ocurrirá una invasión por parte del país norteamericano porque habrá “buena relación” con el presidente Trump.

Además, afirmó que, durante la última llamada que tuvo con el magnate republicano, se habló de cooperación y él le cuestionó qué se puede hacer en temas de seguridad de ambas naciones. “Le contesté que ya habría tiempo de hablar de esos temas”, afirmó Sheinbaum Pardo sobre la contestación a Trump.

¿De qué habló Sheinbaum en la llamada con Trump?

La semana pasada, la presidenta informó que, durante la llamada con Trump no se plantearon aranceles, sino se trataron temas como la migración, fentanilo y seguridad.

“Él planteó los temas de migración y fentanilo, temas que le preocupan, (pero) no hablamos de aranceles, sino de los temas que él planteó, que son asuntos de su interés, (y los impuestos) ya no se planteó de esa manera, fue muy amable, coincidimos que habrá buena relación”, comentó Sheinbaum Pardo.

“Él reconoció este esfuerzo que se está haciendo, platicamos de otros temas, me planteó la crisis de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos, me preguntó si teníamos problema, le dije que no, me preguntó por qué, y le comenté que las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos”, comentó sobre este tema.

“Pero además le platiqué que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una campaña masiva en escuelas y medios de comunicación, la campaña se llama ‘El Fentanilo Mata’, me comentó cómo antes el consumo de cigarrillos bajó mucho a través de campañas similares y me pidió que le enviamos lo que se hizo en el sexenio pasado, información que ya se le envió desde ayer”, agregó.