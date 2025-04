Uno de cada 100 menores tiene autismo, aquí las señales para detectarlo y qué hacer

Las personas con autismo, una condición de vida, suelen ser víctimas de críticas, discriminación y hasta de burla por la ignorancia de las personas, por ello en este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, especialistas llamaron a la población a entender a las personas de la neruodiversidad, sobre todo porque los casos que se registran son más frecuentes de lo que se pensaba.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que uno de cada 100 nacimientos de bebés en el mundo son del espectro autista, comentó Julio César Aguayo, subdirector del Centro de Autismo Teletón, quien demandó una sociedad más inclusiva para las personas con esta condición de vida.

En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora este 2 de abril, los especialistas pidieron a la población no juzgar a las personas con esta discapacidad, y mejor comprender el espectro autista y orientar a las familias para una mejor atención especializada.

“Las virtudes de los niños con autismo es que son transparentes, honestas, suelen comunicar la verdad, y durante el 2024, la fundación atendió a 5 mil niñas y niños con autismo en todos los centros Teletón”, resaltó Aguayo.

El autismo no es una enfermedad, sino más bien una condición de vida, aclaró Julio César en entrevista con Publimetr o, e indicó que las personas con esta discapacidad presentan problemas con el lenguaje, principalmente, así como en la integración sensorial.

“Hasta el momento no hay causa comprobada científicamente que pueda indicar que una persona va a tener autismo o que se pueda diagnosticar de manera prenatal, a diferencia de otras enfermedades”, expuso.

También, el subdirector del centro comentó que el autismo se diagnostica alrededor de los dos años de edad, cuando los menores tienen intenciones de comunicarse, y entre los signos de alertamiento es que los niños “verbalizan y después dejan de hacerlo y pudiera notarse un retroceso de lenguaje”, dijo.

“Otro de los signos de los niños autistas es que lloran sin una razón aparente o cuando alguien hace un ruido extraño, tal como el de la licuadora o secadora”, mencionó.

México necesita una sociedad más empática con los niños autistas, y es que en el mundo hay más personas con autismo que con otras condiciones, por ejemplo, síndrome de down, acotó Aguayo.

Por ello, el especialista pidió a la población conocer el concepto así como las características de la enfermedad, esto a fin de evitar criticar o juzgar a las personas con autismo, ya que se han presentado situaciones donde otras personas videograban los episodios de crisis, un hecho que condenó.

“No se debe juzgar o criticar, no grabar, no subir a redes y no poner a la familia en una situación más complicada de la que ya está. Y entender que el niño está llorando, y cuando pase la crisis va a continuar su camino”.

— Julio César Aguayo del Centro de Autismo Teletón.