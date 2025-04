“Me siento desprotegida”: Ceci Flores pide auxilio ante amenazas constantes

La madre buscadora Ceci Flores, líder de Madres Buscadoras Sonora, denunció que en días recientes ha recibido varías llamadas de amenaza, y de ahí que exigió a las autoridades brindar mayor seguridad para las madres buscadoras.

“Estoy siendo amenaza terriblemente, ya tengo muchos días en esta situación. Me siento desprotegida, no tengo seguridad de autoridades aunque estoy en en refugio, no tiene ni cámaras de seguridad”, denunció.

Mediante un video mensaje, Flores externó que se siente amenazada y en peligro debido al número de llamadas que recibe a diario, las cuales amenazan con quitarle la vida.

“Me siento amedrentada, amenazada, desprotegida de todas las formas y en constante miedo de pensar que me puede ocurrir lo mismo que hace poco le ocurrió a una compañera de Jalisco, que llegaron a su casa y le quitaron la vida”, mencionó.

No dejará de buscar a sus hijos

La líder de Madres Buscadoras Sonora, aclaró que pese a las amenazas recibidas no dejará de buscar a sus hijos, por ello pidió a la ciudadanía orientación para acceder a una mayor seguridad:

“No podemos decir que por el miedo que siento voy a dejar de buscar a mi desaparecido, no puedo dejar de buscar a mis hijos, no estoy en situación de decir que me siento amenazada y que voy a dejar de buscar”, expresó.

“Estoy solicitando a través de este video a todas las personas, a ver qué autoridad podemos recurrir, en quien nos podemos proteger para sentirnos protegidas”, indicó.

Atacan a madre buscadora

A finales del mes de marzo la madres buscadora, Teresa González del colectivo Luz de Esperanza, perdió la vida tras ser hospitalizada en terapia intensiva, ello debido a que fue atacada en su hogar por un grupo de personas.

De acuerdo a la Fiscalía de Jalisco, González se dedicaba a la venta de comida y organizaba tanda entre vecinos, y sus agresores entraron a su propiedad para sustraer el dinero, sin embargo, en el acto la mujer fue atacada