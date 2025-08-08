“Nos están envenenando”: 7 de cada 10 mexicanos desconfían de la industria alimentaria

Durante el año 2023, cerca del 73% de los mexicanos adultos tenía problemas de sobrepeso u obesidad.





En México la industria alimentaria enfrenta una crisis de confianza por parte de los consumidores, dado que el uso de colorantes artificiales y azúcares son recurrentes para la elaboración de alimentos, y es que un estudio realizado por Dinamic reveló que siete de cada 10 mexicanos siente un rechazo hacia la industria porque “envenena” a la población.

Además, el análisis arrojó que más de la mitad de los mexicanos tiene una percepción negativa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ya que las consideran “cómplices” de la industria alimentaria.

“El consumidor busca un bienestar emocional con los alimentos, no solo físico”, comentó Erick Rudelman, director de ciencias de datos de Dinamic, al presentar los hallazgos este miércoles.

Cabe mencionar que, el estudio llamado “Tendencias en el consumo alimentario” recopiló 41 mil 789 conversaciones de usuarios en redes sociales, tal es como: Facebook, Instagram, Tik Tok y X, esto a partir de diciembre de 2024 al mes de julio del 2025.

Por ello, el análisis puede verse como un mapa emocional y simbólico sobre el acto de consumir alimentos en México, resaltó Erick Rudelman, directivo de la firma Dinamic.

¿Por qué preocupa la industria alimentaria a los mexicanos?

La industria de los alimentos en nuestro país preocupa al 70.45% de los mexicanos dado que esta comercializa “productos engañosos” para el consumidor, ya que baja la calidad de producto y termina siendo perjudicial para la salud.

Por ello, más de la mitad de la población mexicana critica duramente la falta de estándares sanitarios en la industria de alimentos, sin embargo, el 3.13% de la ciudadanía considera que el problema de los alimentos, radica en el consumo excesivo de los mismos.

Asimismo, entre los comentarios más recurrentes en las conversaciones de los internautas de redes sociales son:

“Tiene colorante cancerígeno”: El cual expone el uso de ingredientes como el Rojo 3, Rojo 40 y el Dióxido de Titania en la elaboración de alimentos para los mexicanos, y es que el uso de estos ingredientes está prohibido en varios países.

El cual expone el uso de ingredientes como el Rojo 3, Rojo 40 y el Dióxido de Titania en la elaboración de alimentos para los mexicanos, y es que el uso de estos ingredientes está prohibido en varios países. “Antes sabía mejor”: Esto refleja la nostalgia del sabor de los productos en décadas pasadas, ya que el consumidor siente un sabor, textura y calidad distinta. Por ello, reafirma la percepción en el deterioro de los productos industrializados.

Alimentos para bajar de peso

El estudio elaborado por Dinamic reveló que los mexicanos muestran un alto interés en cuanto a los alimentos para bajar de peso, dado que en ocho meses el tema alcanzó más de 11 millones de interacciones por los usuarios en redes sociales.

Y es que tan solo en el año 2023, alrededor del 73% de los adultos mexicanos presentó algún grado de sobrepeso u obesidad, una cifra que pone presión tanto en las políticas públicas como en la decisión de las personas al momento de alimentarse.

Además, los estados de Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, la región centro del país, es donde más se conversa sobre los alimentos para bajar de peso, siendo las mujeres quienes muestran más interés en este tipo de conversaciones.

Por ello, el 35.20% de los mexicanos desconfían de los productos para adelgazar, y aseguran que tienen una publicidad engañosa e irrespetuosa de alimentos pocos saludables, a la vez que consideran a las dietas extremas para la pérdida de peso como “peligrosas”.

Datos:

Consumo de alimentos en crisis económicas

Frijoles y arroz: Un 30.75% de los mexicanos consideran que hacen magia, por ello en Youtube se volvió popular que amas de casa y chefs comparten recetas con estos ingredientes.

Un 30.75% de los mexicanos consideran que hacen magia, por ello en Youtube se volvió popular que amas de casa y chefs comparten recetas con estos ingredientes. Verduras: El 10.25% de las personas consideran que estas “rinden bien”, por lo que el interés de por crear huertos urbanos creció en las comunidades, ello con la finalidad de producir alimentos frescos y ahorrar dinero.

El 10.25% de las personas consideran que estas “rinden bien”, por lo que el interés de por crear huertos urbanos creció en las comunidades, ello con la finalidad de producir alimentos frescos y ahorrar dinero. Legumbres: Son consideradas como “tesoros en la alacena”, y el 9.50% de los comerciantes mexicanos ha notado un aumento en la demanda de este producto.

Son consideradas como “tesoros en la alacena”, y el 9.50% de los comerciantes mexicanos ha notado un aumento en la demanda de este producto. Alimentos de temporada: El consumo de estos alimentos se vuelve efectivo para ahorrar dinero, ya que son más baratos y accesibles para la mayoría de los mexicanos.

