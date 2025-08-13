¿CDMX es más insegura que Washington? Sheinbaum responde con cifras a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum resaltó que en Washington se cometieron 17 homicidios más que en la CDMX.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum respondió los señalamientos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quién aseguró que la Ciudad de México es la urbe más insegura de América Latina, situación que fue rechazada rotundamente por la mandataria respondiendo que Washington es más insegura.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum explicó porque la capital estadounidense sería más insegura que la Ciudad de México, y es que la diferencia radicaría en el número de población que vive en ambas capitales de América del Norte.

“Washington tuvo 187 homicidios (en 2024), y la Ciudad de México registró 978. Uno diría bueno la Ciudad de México tuvo más que Washington; solo que la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes y Washington 700 mil habitantes”, acotó.

¿Por que Washington es más inseguro que la CDMX?

Durante su conferencia “Mañanera” de este martes, la presidenta Sheinbaum expresó que no está de acuerdo con las declaraciones de su par estadounidense, Donald Trump, y es que en la capital de Estados Unidos se cometieron 17 homicidios más que en la Ciudad de México durante el 2024.

“La tasa es de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes en el caso de Washington, y en el caso de la Ciudad de México es 10 homicidios por cada 100 mil habitantes”, expuso la mandataria en Palacio Nacional.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la capital del país alcanzó su nivel más bajo de la historia reciente, dado que en 2022 se cometieron dos homicidios diarios en promedio.

“Cuando llegamos ( a la jefatura de Gobierno), recuerdo que en el segundo o tercer día llegamos a tener 14 homicidios en un día en la Ciudad de México, y el promedio diario de los primeros días fue de 5 homicidios diarios, lo más alto que hubiera en la historia de la ciudad”, concluyó.