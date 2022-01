Empresarios acusan al gobernador de Durango de robarse un avión

Disputa. El gobierno de Durango asegura que hay una inconsistencia con la placa de la aeronave por lo que no puede ser entregada. (Foto: Especial)

Empresarios de Querétaro acusaron al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, de robarles un avión que obtuvieron tras una subasta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

A través de una denuncia pública, la cual fue dada a conocer por el diario Código Querétaro, los empresarios señalan que obtuvieron, en una subasta la cual finalizó el pasado 24 de noviembre de 2021, una aeronave marca Gulfstream, modelo 1000, tras pagar seis millones 412 mil 962 pesos.

Agregaron que se les dio un plazo de 24 horas para pagar el 50% del avión y cinco días hábiles para pagar el resto, requisito que se cumplió.

Por lo anterior, relataron, el 1 de diciembre se les entregó una factura ‘con CFDI incancelable’ y, en cuanto esto ocurrió, solicitaron la visita ocular del bien, así como la información documental de la aeronave para actualizarla y ponerla en condiciones de vuelo; sin embargo, indicaron, “se nos negó por falta de comunicación con el estado de Durango”, entidad donde el avión se encuentra bajo resguardo.

[ Tips para surtir tu alacena ]

Tras este primer incidente, los citaron para entregarles el avión el pasado 16 de diciembre en el aeropuerto de Durango. Ahí se encontraron al piloto Samuel Barcaza, quien estaba acompañado por un copiloto, ambos al servicio del gobernador, quienes les comentaron que el mandatario no estaba de acuerdo con que se hubiera subastado la aeronave que él utiliza.

Ese mismo día los pilotos informaron a los nuevos dueños que la aeronave estaba programada para trasportar al gobernador a Aguascalientes, lo cual harían y en menos de dos horas la regresarían a ese lugar para entregárselas.

El gobernador de Durango José Rosas Aispuro Foto: Twitter

El avión no regresó al hangar y cinco horas después, los funcionarios del Indep informaron a los empresarios que el gobernador no quiere devolver el avión y, por ello, no podrán entregárselos.

Ante esto, los empresarios interpusieron un amparo, el cual, en teoría, impide que la aeronave sea utilizada, y acusaron al gobernador duranguense de robo, al mantener la posesión de la aeronave, aun cuando sabe que se subastó y oficialmente ya es propiedad de particulares.

Inconsistencias

Ante esto, el gobierno del estado respondió que hay inconsistencias con la matrícula de esta aeronave (matrícula anterior XB-RAL y matrícula actual XC-AA19), por lo que no puede ser entregada a los empresarios queretanos.

“En este sentido, la Coordinación Regional Pacífico del Instituto, solicitó dejar sin efecto el proceso de comercialización realizada e informó que solicitará al registro aeronáutico civil la matrícula actual, así como el pago de obligaciones en la materia, con la finalidad de identificarla plenamente”. — Gobierno de Durango

[ Se viraliza imagen de trabajador de Bodega Aurrera apoyando a invidente con sus compras ]