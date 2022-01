LGBTfobia detona en CDMX ante leyes ‘sin dientes’

Pese a que desde 2015 la Ciudad de México fue declarada como ‘Ciudad Amigable LGBTTTI’ e incluso algunos rankings la sitúan dentro de los 20 destinos ‘gay friendly’, en los últimos días se ha evidenciado la discriminación por orientación sexual en esta entidad.

El ataque a la activista trans Natalia Lane y a una pareja LGBT en una taquería de la colonia Narvarte, son solo algunos ejemplos de lo que ha sucedido recientemente en la capital del país.

En entrevista con Publimetro, tanto Francisco Robledo, de ADIL Diversidad e Inclusión Laboral, como Gabriel Gutiérrez, del programa Código Diverso, coinciden en que hay un empoderamiento de las personas LGBT-fóbicas que proviene de la falta de acciones concretas por parte de las autoridades para detener los ataques.

“Si hay agresiones físicas y verbales y estas no se castigan, los LGBT-fóbicos existen y se empoderan. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días es una escalada de violencia porque el gobierno no está haciendo nada mas que el llamado a la no discriminación”

— aseguró Gutiérrez.