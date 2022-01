Se ‘grillan’ los Monreal por violencia en Zacatecas

En más de una ocasión el alcalde de Fresnillo, Zacatecas, Saúl, el menor de los Monreal, ha dirigido mensajes a su hermano mayor David, gobernador del estado, por desatender la seguridad en el municipio que representa.

Tras el asesinato de tres policías municipales en Fresnillo el pasado 11 de enero, Saúl Monreal hizo un llamado al gobierno del estado, a cargo de su hermano mayor David Monreal, a replantear la estrategia de seguridad en Zacatecas, pues asegura, no se han visto los resultados.

“Se debe de replantear esta estrategia que se implementó, al menos en Fresnillo, no hay resultados, se debe replantear la relación institucional, hay nula comunicación con el Estado, con la Federación.

“¿De qué sirve tener helicópteros si no hay resultados en materia de seguridad pública?”, expresó el edil.

Asimismo se dirigió con las autoridades federales para exigir apoyo y ser incluido en el canal de comunicación para poder combatir de manera coordinada la inseguridad, al ser Fresnillo el municipio más violento de Zacatecas.

Saúl Monreal aseguró que ni el fiscal ni el secretario de seguridad se han dirigido a él para coordinar la estrategia de seguridad en el municipio.

“Hacemos un llamado a la fiscalía, el fiscal tiene mucho que decir, tiene mucho que investigar, yo respetaré las investigaciones, pero el pueblo de Fresnillo requiere resultados.

“Antes hasta el Fiscal me hablaba, son quince para las nueve y no he tenido una llamada de nadie, por eso creo que debemos ir juntos, no se puede ser selectivo estos temas”, dijo.

Previamente el alcalde ya había señalado la falta de coordinación en temas de seguridad, diciendo que se percibía como " un cero a la izquierda”.

Por su parte, otro de los hermanos Monreal, el senador Ricardo, minimizó las declaraciones de Saúl apelando a su edad y madurez, pero asegurando que “es un buen muchacho”.

“Somos 14, imagínese usted. Cada uno es un mundo, y todo mundo se cree líder o lideresa. Entonces, no hay sino una actitud impetuosa, de energía, de exceso de expresión mediática, pero, en el fondo, es un buen muchacho”, dijo.

Agregó que espera que el temperamento de su hermano se “modere con el tiempo” y le hizo un llamado a apoyar a su hermano mayor, David Monreal.

“Es el más joven de los Monreales. Cuando mi madre falleció, él tenía diez días de nacido. Entonces, va a irse moderando y se va a ir cuajando para que con el tiempo adquiera madurez y talento. Talento lo tiene, pero a él le falta un poco de moderación y prudencia”.

En cinco días, siete policías han sido asesinados en el estado de Zacatecas durante la última semana, en la materia, ni la fiscalía ni la secretaría de seguridad han hecho pronunciamiento alguno.