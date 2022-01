Tras 6 días prófugo, detienen al presunto agresor de la activista trans Natalia Lane

La activista transexual y trabajadora sexual Natalia Lane denunció que la madrugada del domingo pasado fue atacada, a seis días de la violenta agresión, las autoridades capitalinas informaron que detuvieron al presunto responsable.

El hombre fue identificado como Alejandro “N”, se le acusa de haber agredido a Natalia Lane en un hotel en la alcaldía Benito Juárez, tras lo que se dio a la fuga, el momento previo fue compartido en redes sociales por la víctima cuando recibió atención médica.

“Fue la Fiscalía de Feminicidios de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra. Lo anterior, por su probable participación en los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa, en agravio de una persona de la comunidad LGBTTTI+ y otra persona”, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

“Me acaban de agredir en un hotel en Portales. Me acuchillaron en la nuca. Me estoy sintiendo muy mal. Les pido por favor, a la Fiscalía de Delitos de Feminicidio, que me ayuden. El hotel se llama Viana, es en el Metro Portales, del lado de Taxqueña. Por favor, me está doliendo mucho la cabeza y siento que me voy a desmayar”, dijo Lane en un video en vivo en su cuenta de Facebook, desde una ambulancia en donde se le brindaba atención médica.

En días recientes en México han ocurrido varios ataques, algunos fatales, en contra de integrantes de la comunidad LGBT+, uno de los más violentos el de una pareja de mujeres que fueron localizadas sin vida dentro de bolsas de plástico en una carretera de Chihuahua.

Además de que el ex candidato presidencial, Gabriel Quadri, fue sacado del aire de un programa televisivo en el que participaba, cuando el conductor consideró que sus comentario fomentaban el odio en contra de las personas trans.