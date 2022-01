5 cuestionamientos sobre el ataque en Xcaret y el papel de la mafia vietnamita

A dos días de haberse registrado el ataque armado en el Hotel Xcaret en Playa del Carmen, Quintana Roo, se obtuvieron datos importantes sobre el hecho, entre ellos la presencia de la mafia vietnamita, el historial criminal de al menos dos de las víctimas, así como del agresor, de quien hasta el momento se desconoce su paradero.

Sin embargo, aún hay muchas dudas sobre este caso que una vez más ensombrece a uno de los destinos turísticos más atractivos de México.

¿Cuál es la relación con la mafia vietnamita?

Uno de los hombres que perdió la vida, identificado como Robert James Dinh y quien falleció en un hospital, era buscado por la justicia de Canadá, ya que se le relacionaba con los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas, uso falso de identidad, entre otras,

Las autoridades de ese país creían que Dinh estaba en Vietnam, ya que sería familiar de Cong Dinh e identificado como líder de la mafia de ese país, por lo que por medio del programa Be On the Lookout (BOLO), se ofreció una recompensa de 50 mil dólares para quien diera información para con su detención.

[ Tips para surtir tu alacena ]

“Al parecer, se dedicaba a transportar éxtasis y marihuana al sur de Estados Unidos, así como cocaína al norte de Canadá, tenía socios en California, México, Australia, Vietnam y en todo Canadá”, comentó Keith Finn, policía de Canadá.

¿Qué ha pasado con el atacante?

La Fiscalía General de Quintana Roo aún no da con el paradero del agresor, quien fue captado en varios momentos por las cámaras de seguridad del complejo turístico, en donde se observa que viste ropa deportiva clara y un cubrebocas negro, también se captó cuando apunta con con arma de fuego mientras una mujer está muy cerca de él.

Luego de difundirse las imágenes del presunto agresor, las autoridades mexicanas informaron que se les notificó que, al igual que las víctimas mortales, tiene historial criminal.

“De acuerdo con información de la policía canadiense, se tiene conocimiento que este sujeto contaba con un largo historial relacionado con robos, drogas, armas, delitos contra la propiedad -entre otros- en aquel país”.

¿Cómo ingresaron armas al hotel?

En redes sociales surgieron varias interrogantes sobre la agresión, una de las más importantes es sobre cómo se consiguió que ingresar un arma de fuego al hotel, pues sería complicado, aunque no imposible, que el agresor trajera el arma en su equipaje y hubiera sido pasada por alta en las revisiones que se hace en los aeropuertos.

[ Se viraliza imagen de trabajador de Bodega Aurrera apoyando a invidente con sus compras ]

Sin embargo, no se descarta que el arma se haya conseguido en la zona, pues de acuerdo con declaraciones de Óscar Montes de Oca, fiscal de la entidad, hubo planificación de tareas por lo que los primeros indicios arrojan que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas delictivas de ese país.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE), Iván Ferrat Mancera, y Lenin Amaro Bentancurt, del Consejo de la Riviera Maya, advirtieron que el ingreso de huéspedes con armas de fuego a los hoteles, no solamente vulnera la seguridad de los centros de hospedaje, sino que prende los focos rojos por la situación de violencia que se pueden generar.

¿Cómo pudieron ingresar a México?

Hasta el momento, con lo informado por las autoridades, tanto las víctimas como el agresor cuentan con antecedentes criminales, incluso por medio del programa Be On the Lookout (BOLO) se pedía la colaboración de la población y autoridades para poder detenerlos.

Este hecho pone en duda los convenios de colaboración entre ambas naciones para detener a sujetos que enfrentan procesos legales, como fue el caso de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a pesar de que en julio de 2020 se inició el proceso de extradición con las autoridades de Canadá, el ex funcionario consiguió salir y ahora está en Israel.

¿Cuánto tiempo tiene que entraron?

También en redes sociales se ha preguntado hace cuánto tiempo que arribaron los involucrados en este doble homicidio, pues si se trató de un ajuste de cuentas, como lo dijeron las autoridades, queda duda sobre en dónde se planificó el ataque, así como la ruta de escape que siguió el agresor para perderse de las autoridades.

También causa duda si tato las víctimas como al agresor llegaron juntos al hotel o cómo fue que coincidieron en ese complejo turístico.