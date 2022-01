Mineros de Cananea en huelga aceptan mesa de diálogo con gobierno de Sonora

Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, dio a conocer que con el fin de dar solución a las demandas del sindicato de mineros de Cananea se llevará a cabo una mesa de diálogo en donde participará el gobierno del estado, Grupo México y el ejecutivo federal mediante Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

“Ya superamos una etapa crítica con la Sección 65, corresponde a instancias federales, pero me hago presente tratando de sumar mi esfuerzo como principal interesado en que la demanda de la Sección 65 no cause mayores consecuencias a las y los sonorenses”, dijo Durazo.

Desde el 18 de enero la carretera Ímuris-Cananea fue bloqueada por un grupo de mineros en orden de exigir solución a la demanda laboral por la que durante años han pugnado, relativa a sus derechos laborales y de salud.

Durazo informó que mediante acuerdos políticos el gobierno logró retirar el bloqueo y posterior a una primera reunión el pasado 21 de enero con Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical de mineros, establecerán una mesa de diálogo más el próximo 26 de enero.

En este momento concluimos una reunión encabezada por el Secretario de Gobernación, @adan_augusto, la Secretaria del Trabajo, @LuisaAlcalde, en conjunto con el dirigente del comité nacional de mineros, @NGomezUrrutiaMX.

1/2 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) January 21, 2022

La lucha de los mineros de Cananea data desde el año 2007, recordó el gobernador, y la mesa de diálogo fue finalmente establecida a raíz de un recurso del sindicato interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La instalación de esta mesa mañana será un gran paso porque el gobierno asume usualmente la condición de facilitador de la negociación con Grupo México, yo espero que la instalación de esta mesa que presidirá Alejandro Encinas, tenga buen curso.

“Si hubiese cerrazón sería entendible, pero habiendo apertura y disposición de tres instancias fundamentales, como el Gobierno del Estado, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, quedaría cancelado el recurso de acciones como las que vimos la semana pasada”, sentenció el mandatario estatal.

Finalmente anunció que ya se encuentra disponible el padrón para el apoyo solidario a mineros retirados de Cananea o en dado caso a sus familiares, que consiste en una aportación mensual del salario mínimo.