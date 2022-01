Cuauhtémoc Blanco, ‘la peor tragedia’ que ha tenido Morelos, señala Alberto Capella

Tras interponer una denuncia en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por delincuencia organizada, el ex secretario de Seguridad Alberto Capella aseguró que el otrora futbolista ha sido la ‘peor tragedia’ que ha tenido la entidad.

En entrevista con Carmen Aristegui, dijo que tuvo acceso a evidencia sobre una reunión que presuntamente convocó un funcionario público en representación de Blanco, en donde se le pidió a 12 alcaldes de Morelos entre 250 y 750 mil pesos para que el grupo criminal de ‘El Carrete’ no atentara en contra de su vida.

También señaló que desde 2017 tuvo conocimiento de que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca estaba siendo dirigido por grupos criminales.

También afirmó que la relación que en ese momento logró Cuauhtémoc Blanco con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le brindó “cierto cobijo y protección”.

“Los avances que se habían logrado en coordinación con Alberto Bazbaz (entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera) se fueron neutralizando con el tiempo y no se pudo llegar a una conclusión determinante”. — Alberto Capella

Por si no te has dado cuenta @cuauhtemocb10 pic.twitter.com/N3I864hyym — Alberto Capella (@kpya) January 25, 2022

En referencia a la imagen donde aparece el ex futbolista y tres líderes del crimen organizado en Morelos, publicada en el periódico El Sol de México el pasado 4 de enero, Alberto Capella consideró prácticamente imposible que Blanco no haya advertido quiénes eran, pues la imagen de Raymundo Castro, ‘El Ray’, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, ya se había difundido entre las corporaciones de seguridad locales.

“No puedo creer que la ayudantía del gobernador, quien se reúne en las mesas de seguridad, no conozca la imagen de uno de los sujetos más buscados de aquel tiempo en los en el estado de Morelos”. — Alberto Capella

Además, los tres personajes que aparecen en la fotografía dirigían grupos criminales antagónicos, por lo que descartó que se trate de un encuentro fortuito.

Cuauhtémoc Blanco. El mandatario fue acusado ante la FGR por delincuencia organizada (Foto: Especial)

El ex secretario de Seguridad calificó como ridículos los señalamientos que hizo recientemente Cuauhtémoc Blanco sobre presuntos nexos del ex gobernador, Graco Ramírez, y del mismo Alberto Capella con grupos criminales de la entidad, por lo que calificó la gestión del ex futbolista como la “peor tragedia gubernamental que ha tenido el estado”.

“El personaje que más combatió a Santiago Mazari, alias ‘El Carrete’, que desmanteló el 95% de su organización criminal, que detuvo al principal círculo familiar relacionado con sus actividades delictivas, se llama Alberto Capella”. — Alberto Capella

Por este motivo, retó públicamente al gobernador de Morelos a que “acredite los hechos o que renuncié” a su cargo.

