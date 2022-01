Facundo Rosas, ex colaborador de García Luna, es llevado a la FEMDO por “Rápido y furioso”

El ex comisionado de la Policía Federal, en los tiempos en que Genaro García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Paseo de la Reforma, ya que se le relaciona con el caso de “Rápido y furioso”.

En un fuerte operativo de seguridad, en el que participan elementos de la Secretaría de la Marina Nacional (Semar), el ex funcionario federal fue llevado a ese sitio luego de ser aprendido en calles de l alcaldía Álvaro Obregón, tras atropellar a una mujer que perdió la vida.

Su captura la ordenó un juez federal tras ser notificado que había sido detenido por la policía de la Ciudad de México, aunque los elementos de seguridad quisieron ingresar por la puerta principal de la SEIDO, tuvieron que emprender de nuevo la marcha por ingresar por una puerta trasera.

[ Cumple tus propósitos: Estos productos en Claro Shop te ayudarán a lograrlo ]

Fue el pasado 9 de enero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, también en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de la Policía Federal y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por el operativo denominado “Rápido y furioso”, se obtuvo la información necesaria para establecer el tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en México desde 2009 hasta fechas recientes, afirmó la FGR.

[ El tamal, ¿qué tanto sabes sobre su origen? ]

“La investigación de la FGR determinó que todas las armas tuvieron como destino el Cártel de Sinaloa, quien por mucho tiempo estuvo encabezado por Guzmán Loera, hasta su detención y extradición a Estados Unidos, en donde fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico”.