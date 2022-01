Segundo round del pleito entre gobernador y obispo de La Paz se intensifica

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, ha intercambiado declaraciones en más de una ocasión con el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, quien en dos misas dominicales le ha lanzado críticas por el tema de seguridad en el estado.

Fue el domingo 23 de enero la primera vez que Alba Díaz dirigió su crítica al gobierno de Baja California Sur, al señalar que existe una situación de inseguridad en la entidad donde ‘el crimen organizado lo quiere controlar todo’.

#Estados | @VictorCastroCos señaló que tomaría en cuenta los comentarios del obispo y lo invitaría a una reunión, pese a no estar de acuerdo con las declaraciones que hizo.

Por @andrearvgr https://t.co/GNQJqK7cZI — Publimetro México (@PublimetroMX) January 27, 2022

A ello, Castro Cosío cuestionó que ‘durante años anteriores con mayores índices de inseguridad, algunas voces se mantuvieron calladas’ y el domingo 30 el obispo le contestó al gobernador diciendo que ‘no fue un perro mudo’.

“Ahorita el crimen organizado no es tan violento, como en aquellas épocas en que, por lo menos, a parte de las veces que hablé, palabras que se lleva el viento, escribí 2 cartas que se hicieron virales a nivel nacional y fueron publicadas en la prensa.

“No enmudecí como momia, no fui un perro mudo, eran otros tiempos, era otro gobierno”, dijo Alba Díaz durante su sermón dominical.

[ Te puede interesar: Localizan fosa clandestina en Baja California Sur ]

El obispo prosiguió en su discurso señalando que a veces se tiene que ser directo con el pueblo y pedirles que ‘abran los ojos’ ante lo que vean y escuchen.

“A veces tiene uno que contar lo que ha visto y oído y decirle al pueblo ‘abran los ojos’, siempre con el temor de que utilicen nuestras palabras, de que quieran amarrar navajas: ‘el Obispo dijo’, ‘el Gobernador contestó’ no sé si contestó, ni sé qué contestaría.

“No buscamos votos, no buscamos este o aquel gobierno, no buscamos honores, no buscamos aplausos, no buscamos alabanzas, amamos a nuestro pueblo y debemos cuidar de nuestro pueblo, nunca jamás, perros mudos”, mencionó el obispo.

[ Te puede interesar: AMLO propone rifar casa de Gobierno en Los Cabos ]

Posterior a ello, Castro Cosío hizo una declaración dedicada al obispo donde le mencionaba que ‘lo de Dios a Dios y lo del César al César’, e invitó al obispo a una reunión.

Después, dedicó toda una rueda de prensa de más de dos horas a dar a conocer las cifras de seguridad del estado, y presumiendo como han mejorado en los últimos meses, no sin antes pedirle al obispo que si tenía algo sobre lo que opinar, hiciera una propuesta, y negando que existan los casos de extorsión como los que mencionó Alba Díaz.

Buenos días. En un momento más daremos inicio a la rueda de prensa de la #MesaDeSeguridad, donde presentaremos resultados del primer periodo de gobierno. — Víctor Castro (@VictorCastroCos) January 31, 2022

“Seguimos trabajando todos los días con esta coordinación para ir haciendo esto que ustedes vieron, un trabajo con resultados en donde han descendido prácticamente todos los delitos y no tenemos ningún caso de extorsión denunciada importante.

“Si hay en la calle, el comentario que dijo no lo desdeñamos, aunque sea de una alta personalidad de la iglesia o que sea un humilde pescador. No queremos ser omisos a comentarios de diversos sectores, estamos trabajando de manera muy responsable las instituciones y dándole resultados a la sociedad”, dijo el gobernador.

Añadió que si Los Cabos es un destino turístico importante en el país es gracias a que es un municipio seguro, y que todos los visitantes felicitan constantemente a los ayuntamientos por la seguridad.

[ Te puede interesar: Federación perfila invertir en explotación de salinera y desarrollo de Mulegé en Baja California Sur ]

Asimismo informó que invitarán en el mes de abril a representantes de diferentes iglesias y sectores sociales como el académico, empresarial y la comunidad lésbico-gay, a trabajar en conjunto con propuestas para el estado.

Ante la insistencia de los cuestionamientos, Castro Cosío se dirigió directamente al obispo, pidiendo que ‘si tiene una denuncia, que la ponga por la vía jurídica’.

“Si él tiene una denuncia, si otro religioso tiene otra denuncia, que las haga por la vía jurídica, eso lo digo yo, porque estar diciendo que mueren niños y niñas y algunas personas me parece que está muy alejado de la realidad, aquí están los datos de quienes murieron, a quienes han detenido, los feminicidios”, dijo.

#EnVivo Rueda de Prensa 🔴🎥#EnVivo Rueda de Prensa de la Mesa de Seguridad #BCSNosUNE Posted by Gobierno del Estado de BCS on Monday, January 31, 2022

Subiendo de tono sus declaraciones, hizo un comentario respecto a los intereses políticos que el obispo pudiera tener en las palabras que ha dirigido a la población.

“No hay un asunto de colores, políticos, nosotros no queremos marcar una diferencia a través de intervenciones políticas.

“Él tiene pleno derecho a hacerlo, ¿cuáles son sus motivaciones? Yo tampoco las comprendo porque cada quien tiene responsabilidades y aquí están los resultados que le presento a la sociedad sudcaliforniana, mis resultados y punto”, expresó el gobernador.

[ Te puede interesar: Ya hay fecha para rifar ‘cachitos’ de mansión de gobierno en Los Cabos ]

El gobernador se dirigió directamente y le pidió al obispo, que si en esos momentos lo estaba viendo en vivo, dejara de hacer dichas declaraciones e invitándolo a hacerlo de frente en el palacio de gobierno, y si sus denuncias tienen consistencia y están apegadas a la realidad, las retomarán.

“Si tiene una iniciativa para trabajar que la presente, nosotros ya presentamos una y en abril vamos a invitar a todos, porque ahorita no nos permite la veda política, pero para abril yo espero que se presenten todos los sectores sociales a aportar.

[ Te puede interesar: Gobernadores de la 4T en el norte tienen peor percepción de seguridad del país ]

“Si tiene algo que el señor obispo quiere ir a declarar, puede hacerlo y están abiertas las puertas del gobierno. Que ya no nos mande más mensajes de esos porque nos vamos a ver obligados a entrar en una situación incómoda para la sociedad, que no la propicie el señor obispo, lo digo directo, si vamos a hablar claro lo invito yo al palacio de gobierno.

“Le mando este mensaje o si me está viendo, lo invito al palacio cuando usted guste, está invitado por el señor gobernador para platicar sobre los problemas sociales, con todo gusto lo recibimos y nos aplicamos a sus dichos si tienen consistencia, si tienen apego a la realidad” declaró Castro Cosío.