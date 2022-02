Respetar la ley y cumplir con la Constitución harán próspero a México: Mauricio Kuri

Mauricio Kuri y López Obrador en Querétaro Mauricio Kuri también dijo que la diversidad de México no debilita al país, sino que lo fortalece porque aporta grandeza y diversidad Foto: Twitter @makugo

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, afirmó que cumplir la ley y hacer respetar la Constitución harán realidad la promesa de prosperidad para México, ya que esa aspiración comienza cuando se garantiza la seguridad, pues sin ella no hay nada.

Así lo declaró durante su discurso con motivo del 105 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evento que se realizó en el Teatro de la República en Querétaro.

Mauricio Kuri también dijo que la diversidad de México no debilita al país, sino que lo fortalece porque aporta grandeza, diversidad, innovación, respeto y justicia que abrirán un porvenir mejor a todos los mexicanos.

[ Tips para surtir tu alacena ]

“Sólo la voluntad empecinada y la grandeza de miras son capaces de superar los rezagos nacionales que cobran a menudo tintes de tragedia; unir a México, sanarlo, protegerlo y alimentarlo implica un gran ejercicio de imaginación política, de ingeniería constitucional y de mucha generosidad social, las constituciones nos recuerdan que las democracias avanzadas y maduras no pueden tener derechos de autor”, añadió.

Es posible que México esté mejor. Hay alternativas para superar la adversidad.



Unidos, lo podemos todo.



El México diferente, el de la prosperidad y la seguridad, comenzará cumpliendo la ley y honrando la Constitución.



Aquí mi mensaje ante el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/KDVD0HEInP — Mauricio Kuri (@makugo) February 5, 2022

Ya que la Constitución que nos rige correspondió a procesos históricos, a multitud de voces y muchas ideas, por lo que es preciso curar al país de la violencia, de la desconfianza, del egoísmo y de la enfermedad, pues hacerlo implica que la ley se ejerce; si no es así, es letra muerta y una carta de buenas voluntades.

“México tiene todo, recursos, ubicación geográfica, extensión para ser un lugar que se distinga por su calidad de vida, pero no lo vamos a lograr en tanto los servidores públicos y la sociedad no asumamos un compromiso ante la historia, cumplir la ley y hacer respetar la Constitución siendo un país de leyes haremos realidad la promesa de prosperidad, esa que comienza garantizado la seguridad, sin ella no hay nada”, destacó Kuri.

[ ¿Viaje en pandemia? acá unos tips ]

Finalmente, el mandatario estatal afirmó que la Constitution tiene un gran valor por su origen y perspectiva porque se adelantó a su tiempo, por eso es necesario observas hacia afuera para imaginar un futuro diferente.

“Evitar la repetición de la historia implica aprender de ella, la violencia verbal siempre antecede a la violencia física, la división a la fractura, el pensamiento único asfixia, los grandes sueños del constituyente permanecen ahí a la espera de nuestra acción para hacerlo realidad”.