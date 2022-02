Mario Sáenz: Tras 2 años 10 meses en reclusión, familia marcha por su libertad

El skater, Mario Sáenz, fue declarado culpable por el delito de feminicidio contra Victoria Pamela Salas Martínez, quien fue encontrada sin vida en septiembre de 2017, en la habitación de un hotel en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México, su familia prepara una serie de actividades en su defensa.

Primera Marcha Nacional Por La Libertad De Los Falsos Culpables Martes 8 Febrero 2022 10:00 HRS @mariosaenz88 #MarioSaenzSkate #MarioSaenzInocente #MarioSaenzLibre pic.twitter.com/VyAfXJpGhP — Ivan R Zambrana V 🇲🇽 (@ivanzambranav) February 7, 2022

Este martes participarán en una marcha masiva del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino para denunciar la encarcelación de personas inocentes en México, también alistan una apelación a la sentencia que se dictará este viernes 11, e incluso planean interponer una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las autoridades tienen pruebas de ADN,videos, fotos,testigos, información de celulares,datos de los responsables y aún así hay un feminicidio impune, un inocente en la cárcel y un asesino libre Roberto Madrazo AMLO Víctor Trujillo https://t.co/uVLEL2GM69 — Michelle (@Michell07900879) February 5, 2022

La señora Katia Zambrano Vega, madre de Mario Sáenz, aseguró que su hijo es inocente, y adelantó que no se rendirá hasta demostrarlo.

“Claro que queremos justicia para la chica, pero Mario no es el culpable, si así fuera yo no lo toleraría, yo mismo lo diría, soy madre, soy mujer, tengo hijas, tengo nietas, hermanas, sobrinas, pero las pruebas dicen que mi hijo es inocente, él no la mato”, dijo Katia Zambrano.

Del mismo modo, la madre del skater aseguró que las autoridades no quieren investigar para tener un culpable, “les tembló la mano a los jueces, mi hijo es inocente y vamos a ir hasta la Corte Interamericana, no me alcanzará la vida por demostrar la inocencia de Mario”, puntualizó.

[ Cumple tus propósitos: Estos productos en Claro Shop te ayudarán a lograrlo ]

Como parte de las pruebas, que fueron desechadas en la audiencia de alegatos y sentencia, realizada este 4 febrero, Zambrano explicó que el ADN de Sáenz nunca se encontró en el lugar de los hechos.

“La prueba más grande es que en el cuarto donde le quitaron la vida a la chica se tomaron pruebas de ADN y el de Mario salió negativo, hay pruebas de que ese día a Mario se le poncharon dos llantas de su carro por un bache y fue a un ministerio público a levantar un acta, declaró a su favor la persona que le levantó el acta, declaró a su favor la aseguradora, también hay pruebas de que la chica estuvo en un bar y llegó al hotel con dos hombres distintos a Mario”, expuso.

En tanto, el hermano del inculpado, Cristian Sáenz, agregó que “aquí hay gato encerrado, pareciera que las autoridades quieren inculpar a mi hermano para colgarse una estrellita”.

“En el hotel pareciera que están encubriendo porque ninguno de los cuatro ADN’s de semen que aparecieron corresponde a mi hermano, y para rematar casualmente ninguna de las cámaras del hotel estaba funcionando, se pidieron los videos y ni un solo video se presentó”, aseveró.

[ ¿Dónde poner tu dinero? prueba ser original y emprende ]

En la audiencia del pasado viernes, realizada en el reclusorio Sur, Saenz fue declarado culpable por dos de tres jueces, por lo que podría alcanzar una sentencia de hasta 50 años.

“Queremos alzar la voz, que escuchen porque es una injusticia, hay muchas pruebas de que mi hijo nunca estuvo en el lugar de los hechos, estuvo en tiempo y forma en otro lugar y hemos demostrado dónde estuvo.

“Mario lleva dos años 10 meses en la cárcel y no se ha hecho justicia, es desgarrador, es una desilusión, estoy enojada con este gobierno, no nos vamos a rendir”, concluyó la señora Katia Zambrano.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: