Ya van 600 mujeres asesinadas en Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat

Con las ejecuciones de Arcenia, Valentina y Dayana de 34, 36 y 3 años de edad, respectivamente, ya son 600 las mujeres que han sido asesinadas en Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat.

Lo anterior, de acuerdo al Grupo de Estudios sobre la Mujer ‘Rosario Castellanos’ (GESMujer), el cual detalló que tan sólo durante las primeras semanas del año se han contabilizado 18 asesinatos de mujeres, de las cuales 12 se han cometido en el Istmo de Tehuantepec, particularmente en el municipio de Juchitán; cinco en los Valles Centrales y uno en la región de la Cañada.

La mitad de los feminicidios en Oaxaca, según la organización, se cometieron con armas de fuego, lo que ratifica el vínculo fatal que existe entre los feminicidios y la presencia de armas en el estado.

Angélica Ayala Ortiz, presidenta del GESMujer, destacó que “cuando existe un entorno de violencia comunitaria o delictiva, las armas de fuego representan un riesgo para la seguridad y la vida de las mujeres”.

En el informe ‘Violencia de Género con Armas de Fuego en México’ presentado en 2021 por Equis Justicia para las Mujeres, detalla que en la década de los 2000, tres de cada 10 mujeres eran asesinadas de esta manera; para 2010 eran 5.4%; y en 2019 ya eran casi seis de cada 10.

El informe señala que “la violencia armada no es nueva: los hombres ya eran asesinados en su mayoría por medio de un arma de fuego, pero entre las mujeres éste no era precisamente el caso. Si se miran las tasas por modo de ocurrencia, de 2000 a 2007 no había mucha diferencia entre la incidencia con arma blanca, arma de fuego y asfixia -los modos más comunes de homicidio de mujeres-. Incluso, de 2003 a 2006 la asfixia resultó ser más alta que los asesinatos con arma blanca”.

El monitoreo de violencia feminicida realizado por el GESMujer, detalla que han sido asesinadas 375 mujeres desde la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) en Oaxaca.

Disputa entre bandas

Al respecto, el presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero, afirmó que las recientes ataques armados que han dejado 10 ejecutados en los últimos cinco días, entre ellas ocho mujeres, es el resultado de un conflicto de bandas locales vinculadas a la venta de drogas como el cristal, el narcomenudeo, al robo a casa habitación y los secuestros.

En una entrevista radiofónica en el noticiario Oro División Noticias, el presidente municipal descartó la presencia de la delincuencia organizada en Juchitán, sino que se trata de bandas locales.

“El impacto social que han generado estas acciones delincuenciales, me obliga a decirlo de manera contundente es que estos hijos de estas familias están vinculados a la venta del cristal, al narcomenudeo y a los secuestros. Los datos arrojan que existe un conflicto de bandas locales, se descarta la presencia de la delincuencia organizada en Juchitán”. — Emilio Montero

A pesar de este conteo, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) refieren que desde el 1 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2021, únicamente se han cometido en la entidad 209 feminicidios.

