Las grandes polémicas y ‘presuntos’ montajes de Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola en los últimos años se ha caracterizado por ser un comunicador polémico esto por sus investigaciones periodísticas que la sociedad tacha como presuntos montajes.

Este viernes el comunicador se volvió tendencia, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa presentó los supuestos ingresos anuales que tiene el periodista.

Y es que esta última polémica que tiene con el mandatario fue el pasado 27 de enero de 2022 cuando exhibió la “austeridad” de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO en Texas, Estados Unidos.

Es por ello que a continuación te presentamos las grandes polémicas y por sus presuntos montajes de la vida de Carlos Loret de Mola

Detención de Florence Cassez

Sin duda la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez y su pareja Israel Vallarta, presuntos miembros de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, ha sido el momento más complicado en la carrera del periodista pues eso le ganó el apodo de ‘Lord Montajes’ en las redes sociales.

Fue el 9 de diciembre de 2005, en su noticiero se transmitió en vivo el célebre operativo donde se observa a los elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida entonces por el hoy preso Genaro García Luna, ingresando al domicilio donde se encontraban ya sometidos Vallarta y Cassez.

Años más tarde dichas irregularidades fueron evidenciadas y fue en enero de 2013, cuando fue liberada la francesa por “violaciones al debido proceso”, Loret de Mola reconoció que se trató de un montaje, pero se deslindó diciendo que no se dio cuenta.

“En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento. El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura (de Florence Cassez), que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”, comentó aquel momento.

Su romance con Laura G

En 2011, Carlos Loret de Mola y Laura G, quienes eran compañeros en Primero Noticias estuvieron inmersos en polémica luego de que fueron captados por una revista de espectáculos juntos en una cabaña escondida en la Marquesa, Estado de México.

Por mucho tiempo se rumoró que el periodista mantenía por más de un año una relación con la encargada de la sección de espectáculos, aunque él estaba casado.

Tiempo después Laura G desmintió los rumores de su romance y confesó que sí fueron a la cabaña pero que ahí se encontraba todo el equipo del programa.

La exclusiva de la detención de ‘El Chapo’ Guzmán

Otro de los ‘grandes momentos’ fue cuando se dio la la recaptura del lìder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en un hotel de Mazatlán en febrero de 2014. Sin embargo, como la detención fue el sábado, la Guardia Nacional tuvieron que esperar a Carlos Loret de Mola, para trasladarse al lugar para presentar la ‘exclusiva’.

Posteriormente, a través de cuenta oficial de Twitter, el comunicador presentó todos los detalles de la recaptura del hombre más buscado en México y Estados Unidos.

Según se afirmó en algunos medios, para el reportaje se cambiaron objetos y Loret de Mola presentó imágenes de los túneles que había mandado a hacer el capo, por lo que durante varios días no hubo en sus transmisiones nada más que la captura de El Chapo.

La renuncia voluntaria de Javier Duarte

Durante su declaración tras ser detenido, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte reveló que su renuncia y huida a Guatemala en 2017 fue pacto y orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Así, la cobertura del suceso noticioso en primicia fue para el comunicador Carlos Loret de Mola. De tal manera, Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, acordó la entrevista con Loret “simulando una renuncia voluntaria”, sostuvo Duarte.

“Yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad. Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales”, destacó Duarte.

Frida Sofía, la niña que nunca existió

Durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 que causó pérdidas humanas y que dejó damnificadas a miles de familias mexicanas, Carlos Loret de Mola volvió a ser parte de un montaje televisivo, esta vez cubriendo, junto con la reportera Danielle Dithurbide, el caso de una supuesta niña llamada Frida Sofía que había quedado atrapada bajo los escombros del Colegio Rébsamen.

Esta nota acaparó las miradas de todo el país y del mundo por lo dramático de la historia y porque la vida de una menor de edad se encontraba en peligro.

Dithurbide señaló que una maestra, de la cual nunca proporcionó el nombre, había reportado al secretario de Educación y a los altos mandos de las secretarías de Defensa y Marina sobre la niña que se encontraba debajo de los escombros.

Incluso aseveró que no podía decir el apellido de la niña por respeto a la familia. Las dudas surgieron cuando, entre los familiares de las víctimas y los mismos profesores comenzaron a preguntarse quién era esa niña: nadie la conocía.

Finalmente, la SEP, SEDENA y Semar se retractaron de lo sucedido y señalaron que nunca habían tenido conocimiento de tal niña, Carlos Loret de Mola junto a Denise Maerker, salieron a deslindarse y culparon a integrate de la SEMAR.