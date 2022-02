Piden estudiantes a Indira Vizcaíno suspender clases presenciales por violencia

A través de la plataforma Change.org, estudiantes solicitaron a la gobernadora, Indira Vizcaíno; al rector de la Universidad de Colima, Christian Torres Ortiz Zermeño; al secretario de Educación y Cultura, Adolfo Núñez González y a la directora de Educación Media Superior y Superior, Myrna Fátima Ramírez; implementar nuevamente la educación virtual por la ola de violencia que azota al estado.

La Universidad de Colima anunció el regreso a sus actividades académicas, laborales y clases presenciales en todos sus planteles del estado a partir del 14 de febrero. No obstante, la comunidad estudiantil manifestó su desacuerdo a través de la plataforma digital.

La petición señala que no han sido suficientes las medidas que los representantes gubernamentales y educativos han tomado con respecto al recrudecimiento de la violencia.

“Sirva este escrito para manifestar nuestra inconformidad y rotunda negación que como estudiantes tenemos para asistir de forma presencial a nuestros respectivos centros educativos en todos los niveles, básico, medio y superior.” — Indica la petición.

El escrito refiere que la seguridad de los estudiantes no solo está expuesta en los planteles educativos sino en los traslados a los domicilios, puesto que las balaceras ocurren en distintos momentos del día, incluyendo los horarios escolares. “Que quede claro que no nos negamos a aprender, si no que tememos por nuestra seguridad”, subraya el escrito.

Asimismo, señalaron el incidente del pasado 11 de febrero, cuando se hallaron dos cadáveres al interior de un vehículo estacionado en los alrededores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, por el cual cuestionaron el papel de la vigilancia y las cámaras de seguridad que no detectaron el incidente.

“Si bien es cierto que ya se había implementado la educación virtual por la aún presente pandemia del Covid, también es cierto que dadas las circunstancias no sólo es posible, sino necesario implementarla nuevamente”. — Señala la petición iniciada por Luis Hernández Mendoza.

Una semana de balaceras, homicidios y violencia

Desde el 7 de febrero las balaceras y los hechos violentos que se han registrado en municipios como Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Manzanillo han dejado un saldo superior a los 22 homicidios, entre los que destacan los de dos menores de edad; así como dos secuestros y más de una decena de lesionados por arma de fuego.