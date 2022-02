Llaman al INAI a proteger datos personales de Loret de Mola tras exponer su sueldo en la mañanera

El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió iniciar un procedimiento de oficio para garantizar el derecho a la protección de datos personales de Carlos Loret de Mola, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera información relacionada con sus ingresos.

Recomendó emitir medidas cautelares y de apremio ante un daño inminente o irreparable en materia de privacidad.

Solicitó, además, que el Inai determine la conveniencia de imponer sanciones para asegurar el cumplimiento de las leyes de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así como la de Datos Personales en Posesión de Particulares.

El consejo urgió al instituto a que comunique a los sujetos obligados (el Ejecutivo) el correcto tratamiento de los datos, así como las leyes en la materia.

“Deben abstenerse de dar a conocer datos personales e información confidencial”, agregó.

El Consejo Consultivo solicitó al INAI que en eventos, como el caso del periodista, informe a los sujetos obligados y a los particulares que iniciará procedimientos de verificación.

Sin conflicto

Este lunes, López Obrador confirmó que su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, trabaja en Estados Unidos, en KEI Partners, propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, de Grupo Vidanta y supervisor honorario del Tren Maya, quien, dijo, no cobra por su trabajo.

“Es una empresa de los hijos de Daniel Chávez , que me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya, pero no cobra nada ni tenemos ninguna relación de negocios, no tiene ningún negocio con el gobierno, no hay problema de interés”, aseguró.

Por separado, en Twitter, Loret de Mola describió como escándalo que 17 días después de la investigación que reveló sobre el hijo del Presidente, se diga que trabaja en una empresa.

“Se descubre que es una desarrolladora de viviendas de lujo, que creó su página de internet ayer (domingo) y que pertenece al hijo de un empresario asesor del Ejecutivo, al que le encargó el Tren Maya. Vaya burla. Vaya escándalo”, escribió.