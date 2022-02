Gobierno de Aguascalientes, indiferente ante el hacinamiento de migrantes

Desde diciembre del 2021, cientos de migrantes haitianos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos han vivido hacinados en una finca frente al Instituto Nacional de Migración (INM) en Aguascalientes, a la espera de que les resuelvan su situación legal y en la busca de mejores condiciones de vida.

Por ejemplo, la noche del 14 de febrero durmieron ahí 68 haitianos, 30 hondureños, dos salvadoreños y una familia de cinco guatemaltecos.

Esas 105 personas durmieron todas en un espacio de 400 metros cuadrados, compartiendo piso y baños.

Por la diversidad de nacionalidades, Jesús Antonio Maya López, quien es el dueño de la casa y el terreno donde habitan, comentó que es común que ocurran enfrentamientos entre migrantes, ya que todos tienen costumbres distintas, pero también “se enfrentan por situaciones hasta de comida”.

Esta situación la enfrentan ante la indiferencia de las autoridades locales y federales, quienes ni siquiera se preocupan por cubrir los gastos de los migrantes

“Yo creo que se debe de buscar el buen corazón de la autoridad. Lamentablemente los conflictos entre los tres niveles de gobierno no llegan a una solución humana. Creo que es triste que, como ellos -los migrantes- no votan, no los visiten”.

— Jesús Antonio Maya López