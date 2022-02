Paola, la mexicana condenada en Catar tras sufrir abuso y denunciarlo

La historia de la joven mexicana Paola Schietekat Sedas ha dado la vuelta al mundo, debido a la inesperada respuesta de las autoridades de Catar, quienes decidieron condenarla a castigo físico y siete años de prisión.

La intelectual mexicana que trabajaba en el comité Organizador del Mundial de Futbol que iniciará el 21 de noviembre próximo, denunció que fue agredida sexualmente.

¿Qué le pasó a Paola en Catar?

De acuerdo con el testimonio de la propia joven, la agresión en Catar sucedió mientras se encontraba en trabajando en aquel país como economista conductas en el Supreme Committee for Delivery an Legacy, entidad responsable de organizar el mundial de futbol.

“Esa noche, un conocido, que consideré amigo, de la comunidad latina en Doha se metió a mi departamento mientras yo dormía. Aclaro que, en Doha, siendo de las ciudades más seguras del mundo, mucha gente deja su puerta sin seguro y recae en la seguridad del edificio. Después de un forcejeo breve, pues su fuerza sobrepasaba la mía, terminé en el piso. Horas después, me salieron moretones en todo el brazo izquierdo, el hombro y la espalda. Mantuve la cabeza fría: le avisé a mi mamá, a un colega del trabajo y documenté todo con fotos, para que mi memoria, en un intento de autoprotección, no minimizara los eventos o borrara por completo parte de ellos. Y denuncié. Denuncié porque no iba a permitir que se repitiera la historia, porque ya no era la niña de 16 años y porque, en un acto de amor propio, me negué a dejar que alguien lastimara así mi cuerpo de nuevo, sin consecuencias”, escribió

Luego de ser abusada, salió de su casa y se hospedó en un hotel, por temor de volver a ser agredida, al día siguiente fue a obtener un certificado médico para poder levantar una denuncia.

Muchas personas, con las mejores intenciones, me han ofrecido ayuda para que el caso llegue a las personas indicadas. Como parte de ese proceso, hay ocasiones en que me piden cartas, comunicados, resúmenes, etc. Y yo siento un ápice de esperanza 1/3 — Paola Schietekat 💜💚💗🇵🇸 (@paola7kat) February 14, 2022

¿Cómo fue denunciar a un violador en Catar?

La narración de la mexicana revela el desperezo de las autoridades de Catar a las mujeres, “todo fue en árabe y con mi dominio limitado logré explicar la situación”. Las autoridades dieron tres opciones a Paola: una orden de alejamiento, no hacer nada o ir hasta las últimas instancias, la última fue la que eligió por recomendación del cónsul nacional.

Horas más tarde, recibió una llamada de la policía y le solicitaron acudir a la estación para ratificar la denuncia. Detalla que luego de tres horas de interrogatorio en árabe, en las que le exigieron pruebas de virginidad y llegaron a revisar su teléfono para comprobar que no mantenían una relación amorosa, debido a que en aquel país tener sexo antes del matrimonio se paga con una pena de siete años de prisión y en algunos casos la pena incluye 100 latigazos.

Sin un traductor de por medio, el juicio dio un giro y se centró en una posible relación extramarital, así que Paola tuvo que entregar su teléfono y en un instante pasó de víctima a culpable por haber tenido relaciones sexuales sin estar casada.

Human Rights Watch ayudó a Paola a salir de Catar

El organismo internacional en el que trabajaba y la organización Human Rights Watch ayudaron a la economista a salir del país, fueron ellos quienes se movilizaron para poder completar su regreso a México.

Según, el testimonio de la mujer, comenzó en territorio nacional un nuevo proceso personal en el que de nueva cuenta se entrenó al arrepentimiento por “haber escuchado al cónsul, quien, junto con toda la embajada se deslindó rápidamente del caso, y la decepción de no haber previsto que el caso podrían revertirlo en mi contra, porque vivimos en un mundo que parece odiar a las mujeres”.

Paola Schietekat Sedas

¿Cuál fue la sentencia contra el agresor de Paola Schietekat Sedas?

Al recibir el expediente Schietekat Sedas se percató que su agresor había sido absuelto del abuso sexual y los golpes, porque pese al diagnóstico médico, “no había cámaras que apuntaran directamente a la puerta del departamento” y por tanto no se podía confirmar la agresión, sin embargo, los cargos por las relaciones extramaritales seguían vigentes.

En su extenso texto, la joven atribuye el giro del caso a dos factores, el primero es la defensa de monarquías arcaicas que mantienen leyes de esclavitud moderna y que continúan perpetuando la prohibición de los derechos básicos de las mujeres.

Paola, en un ‘mundo que parece odiar a las mujeres’

La mexicana relevó en un conmovedor y emotivo texto publicado recientemente en un sitio de internet, que el abuso de que fue víctima en la sede mundalista no fue el primero en su vida, ya que a los 16 años fue agredida física y sexualmente por su entonces novio.

“Claramente sentir que era mi culpa (la agresión), y porque era una niña, sin capacidad de racionalizar que lo que acababa de vivir era un intento de feminicidio, y porque era una víctima de violencia sexual, que interiorizó , como hacen muchas, la culpa y la vergüenza de los sucedido”, reveló en el texto.

Poder contar la historia, le tomó Paola casi 10 años en los que tuvo que tomar medicamentos y pasar por terapias psicológicas para poder superar el estrés postraumático, pero también superar la culpa por no haber denunciado y permitirse que alguien la dañara.