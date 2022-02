CNTE asegura que Alfredo Ramírez Bedolla rehúye a problemática magisterial

El conflicto entre integrantes de la sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y gobierno de Michoacán se intensificó luego de los enfrentamientos entre el magisterio y policías que se suscitaron el 21 de febrero a las afueras de la Casa de Gobierno del estado.

Mientras el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, asegura llamar al diálogo y que los maestros no tienen razones para protestar; el magisterio lo acusa de rehuir ante la problemática. Este 22 de febrero, el secretario general de la sección XVIII Gamaliel Guzmán Cruz, ofreció una rueda de prensa en la que indicó que los docentes continuarán con su plan de acción.

Guzmán Cruz señaló que el plantón que se tenía previsto afuera del recinto gubernamental se postergó, pero subrayó que se intensificaran las movilizaciones de la CNTE en Morelia y en distintos puntos del estado.

Asimismo, indicó que el saldo de la represión que sufrieron los miembros de la CNTE a las afueras de la Casa Michoacán, fueron las detenciones de tres personas entre las que figuró él; así como un lesionado con fractura de pómulo a causa de una granada de humo que impactó su rostro.

Durante la confrontación entre docentes y fuerzas policiales del 21 de febrero en Morelia, Guzmán Cruz fue detenido; sin embargo, horas más tarde sería liberado por contingentes de la CNTE.

“Ya no queremos mesas platicadoras, mesas donde nos atienden bien, mesas donde nos den una palmadita en la espalda, si estas mesas no tienen como objetivo central la resolución de la problemática que se tiene”. — Gamaliel Guzmán Cruz.

El dirigente de la CNTE explicó que hay docentes que no cobran su salario desde agosto y que no descansarán hasta que se atiendan sus demandas, pues la secretaria de Educación de la entidad, Yarabí Ávila, no les ha dado la cara y ha hecho caso omiso ante sus peticiones.

Por otra parte, Guzmán Cruz informó que se están realizando un bloqueo carretero en la carretera Zacapu-Morelia; así como un bloqueo en el centro comercial de Las Américas para exigir una mesa de diálogo que solucione la problemática.

“Ambas actividades, y la que estamos haciendo en este momento, tienen por objetivo abrir los oídos del gobernador y que no tengan únicamente la información que le filtran, la información que le tergiversan, y que pueda tener claridad a los problemas que estamos planteando”. — Gamaliel Guzmán Cruz.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

La sección XVIII de la CNTE está exigiendo el pago de eventuales y de programas educativos; así como el cambio del personal encargado de la asignación de plazas y de educación primaria; además de plazas para los jóvenes normalistas. Estas demandas se suman a las del llamado “Poder base” de educación indígena, que desde el 31 de enero ha intentado bloquear en distintas ocasiones las vías del tren en Uruapan.

El “Poder base” pide plazas para los egresados de las Normales Oficiales de Michoacán, así como la destitución de subdirectora del Nivel Preescolar, Leticia Rincón Velazco, a quien acusan de malas prácticas y corrupción.

La postura del gobierno

Alfredo Ramírez Bedolla ha reiterado en diversas ocasiones que estas protestas de la CNTE no tienen razón de ser, pues el gobierno estatal está cumpliendo con el magisterio. El 3 de diciembre de 2021, el gobernador de Michoacán indicó que el estado se había puesto al corriente con las deudas de 650 millones de pesos que dejó la administración de Silvano Aureoles con los docentes.

“No hay motivo para las manifestaciones que se están dando, hoy se les está pagando porque estaba tomada la Secretaría de Educación y se retrasó el pago, pero ese tema ya fue resuelto”. — Indicó Alfredo Ramírez Bedolla la tarde del 21 de febrero.

No obstante, a pesar de que el gobierno estatal afirma que los pagos con los docentes están al corriente, las protestas magisteriales arreciaron al inicio de 2022.

Durante los disturbios del 21 de febrero el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que la postura del gobierno estatal es no pagar a eventuales, ni programas especiales; es decir, dos de las principales demandas de la sección XVIII de la CNTE.