Mexicano pide ayuda para abandonar Ucrania, luego de que la Embajada “solo le da largas”

La situación en Ucrania debido a la guerra contra Rusia se intensifica, muchos ciudadanos ucranianos tras suscitarse el primer bombardeo ruso cerca de la capital Kiev, se movilizaron para abandonar cuanto antes el lugar.

Muestra de ello, también los extranjeros que radican en Ucrania, decidieron emprender la huida; uno de ellos es nuestro compatriota mexicano llamado Guillermo Padilla, quien a través de las redes sociales pidió ayuda para salir del país

El originario de Querétaro, aseguró que se encuentra Vasylkiv a 38 kilómetros de Kiev, la cual se encuentra tomada tomada por el ejército ruso.

Con gran desesperación narró que la Embajada Mexicana “solo le da largas”, a comparación de otras que si han ayudado a sus connacionales.

“Soy Mexicano en Ucrania, queremos salir de aquí y salvarnos. No hay protección por parte de mi Embajada, otras embajadas siguen evacuando a sus ciudadanos, pero la Embajada de México solo me da largas y ya estoy en inminente peligro. Me encuentro en Vasylkiv a 38km de Kiev”, escribió.

Horas más tarde, el funcionario de la embajada de México, Alejandro Celorio, mencionó que ya están al pendiente de la situación.

Horas más tarde, el funcionario de la embajada de México, Alejandro Celorio, mencionó que ya están al pendiente de la situación.

Por otro lado, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció en sus redes sociales que este viernes salió un autobús de Ivano-Frankivsk rumbo a Rumania con mexicanos apoyados por el protocolo de protección de las embajadas en Ucrania y Rumania. “Fue toda una negociación que no les cancelara el propietario del autobús, lo lograron. ¡Bien hecho!”.

Ante los bombardeos en diversas ciudades ucranianas, Ebrard ha informado de diversas acciones para movilizar a mexicanos y sus familias en las zonas de conflicto.

Me informa nuestra embajadora Olga García desde Kiev que no le permitieron acceder a nuestra Embajada porque hubo explosión en edificio contiguo, está atendiendo desde la residencia.Le reconozco su valor extraordinario para seguir apoyando a los mexicanos en Ucrania.

Una hora más tarde, el canciller informó que el embajador Guillermo Ordorica en Rumania ya se encontraba en Siret, frontera con Ucrania para brindar apoyo a los primeros 22 mexicanos.

“Guillermo Ordorica, nuestro embajador en Rumania, me reporta ya está en Siret,frontera con Ucrania, para esperar y apoyar a los primeros 22 mexican@s que llegarán con apoyo del protocolo de protección organizado en combinación con Olga García Guillén, embajadora en Ucrania” tuiteó.

