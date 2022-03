A 10 meses de la tragedia, ¿para cuándo abre la Línea 12 del Metro CDMX?

Este jueves se cumplen 10 meses de la tragedia en la Línea 12, un accidente que -según el último dictamen- derivó de una falla estructural y que provocó que el servicio cerrara de manera permanente, hasta nuevo aviso.

El desplome de una de las trabes del viaducto elevado dejó un saldo de 26 muertos y más de 100 heridos. Por otra parte, frenó la movilización por esta Línea de 220 mil usuarios que la utilizaban diariamente para transportarse.

A casi un año de lo sucedido, los usuarios han buscado alternativas para trasladarse, aunque algunos refieren que el tiempo en el transporte se ha duplicado.

Según el último informe al respecto, que dio el pasado 20 de enero el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México volverá a dar servicio a finales de este año.

Durante un recorrido de verificación de los trabajos de reforzamiento a la Línea Dorada, el funcionario aseveró que, de acuerdo al cronograma de trabajo, las labores concluirán en octubre próximo.

Las víctimas de la L12 plantearon este jueves construir un memorial en el sitio de la tragedia, ‘con la finalidad de que nunca se repita un caso así’.

El asesor jurídico de 14 de las víctimas, Teófilo Benítez señaló que si bien es cierto que las víctimas no han encontrado justicia y tampoco han accedido a una real reparación del daño, merecen junto con sus familias un lugar específico en el que sean recordadas: un memorial.

“Son 10 meses terribles, me siento mal, siento como si hubiera sido ayer, yo lo único que quiero es justicia, que nuestro malestar sea menos y que resuelvan las autoridades nuestra situación lo más pronto que se pueda, y no pido más que lo que creo me corresponde, pido que me regresen mi salud al 100 como antes, no pido más que eso”

— Nancy Ramírez, viajaba en el convoy que cayó.