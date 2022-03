Piden justicia y que se esclarezca muerte de Hermelinda, persona en situación de calle

Debido a la mala actuación de la directora ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, Nadia Troncoso Arriaga, el diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, presentó una denuncia para que se investigue y deslinden responsabilidades en el caso de la muerte de Hermelinda Vergara.

Esto luego de que se diera a conocer que dicha persona en situación de calle había muertos haces varios meses atrás y pese a ello, las autoridades de la Ciudad de México se negaran a informar sobre ello.

El legislador ciudadano dijo que al día de hoy se desconocen las causas que motivaron el deceso de la mujer de 31 años, por lo que solicitaron se averigüen los procedimientos en el caso y una explicación del por qué las autoridades ocultaron la verdad.

Pedimos se investiguen los hechos que llevaron a la muerte de Hermelinda, quien murió en manos de los responsables de darle atención, pues cuando gente allegada a ella, como los del El Caracol acudieron con las autoridades para preguntar, les negaron información. — Sostuvo.

El coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana solicitó el martes ante el pleno del Congreso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, autoridades forenses y la misma Dirección Ejecutiva de Atención a Poblaciones Prioritarias expliquen tal hecho, así como el seguimiento que le han dado para que “no quede impune la muerte de Hermelinda”.

“Este es un caso, pero el problema es que no hay una visión integral para atender a esta población. Lo único es que quieren reducir de más de 7 mil personas que existen en situación de calle a 250, que está en el Plan de Gobierno de la Ciudad 2021-2022, a través de la intimidación y el maltrato. No entender el problema y atenderlo de raíz, sino guardarlos y encerrar a la gente en estos albergues, no es la solución, pues son personas que tanto su familia y el gobierno les han fallado y encontraron un hogar en las calles y la autoridad los estigmatiza”, indicó.

Ante medios de comunicación y acompañado de integrantes del Movimiento Chilango, el diputado por Movimiento Ciudadano en la CDMX aseguró que la actual administración busca hacer una limpia de las calles, pues se han detectado otros casos de maltrato o fallecimientos que se investigarán, como el de una pareja de jóvenes en la glorieta de Peralvillo, cuya mujer fue encontrada muerta después de la intervención de la brigada de atención.

“El protocolo existe, pero no se aplica, ni se ha actualizado, entonces se requiere trabajar en él y llevarlo a cabo, saber su problemática para encontrar una solución de fondo. — reveló.

El representante ciudadano añadió que hay registros de alrededor de cuatro mil 500 personas en situación de calle en la Ciudad de México, más tres mil usuarias de los albergues, que están padeciendo casos similares al de Hermelinda.