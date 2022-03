Camarógrafos también fueron víctimas de la violencia del Querétaro-Atlas en La Corregidora

La violencia protagonizada por “aficionados” del Querétaro en el duelo contra el Atlas del futbol mexicano no solo fue ejercida en contra de los integrantes de la barra del equipo rival, pues personas ajenas a los grupos de animación fueron agredidas.

En diversas imágenes y videos que fueron difundidos a través de redes sociales se muestra como los integrantes de “La Resistencia”, de los Gallos Blancos, atentan contra la integridad física de elementos de los medios de comunicación que grababan las acciones del partido.

Los sujetos ingresaron al terreno de juego y atacaron a los integrantes de los medios de comunicación, pese a que portaban un chaleco coloro naranja que indicaba su pertenencia a la prensa; además destruyeron el equipo que utilizaban.

Nadie se salvó en la guerra campal que tuvieron en plena cancha las barras del #Atlas y #Queretaro pic.twitter.com/hOQv7IXv8b — Daniel Flores (@Daniel_17flores) March 6, 2022

Aparte de los trabajadores de los medios, los miembros de las barras destruyeron el equipo utilizado por algunas televisoras para transmitir el partido en televisión, que también se situaba en el terreno de juego.

En este sentido, el VAR, que se usa en lo partidos de la liga mexicana para revisar las acciones dudosas que suceden en el tránsito del partido, fue destruido.

Así quedó el “VAR” en el estadio “La Corregidora”… pic.twitter.com/0lx2kGOKAr — Bruno Hernández 🤘🏼 (@bruhdz8) March 6, 2022

Hay lesionados, no muertes, recalca gobernador de Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, actualizó el saldo de los heridos tras el episodio de violencia que ocurrió en el Estadio Corregidora y precisó que no hay reporte de muertos, como lo difundieron a través de redes sociales.

“Esto no va a quedar impune. Me quiero dirigir a ti, criminal; no me importa dónde estés ni dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo”.